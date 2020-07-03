22:39

Британское интернет-издание Bellingcat вынашивает план по созданию очередной провокации против Российской Федерации

Сотрудники Федерального агентства новостей попали под давление зарубежного издания, которое хотело сделать их героями фейкового расследования.

Журналисты Bellingcat, предположительно, работают над заказом в преддверии очередных президентских выборов в США, которые состоятся осенью текущего года. Ангажированные журналисты заранее начали работать над базой для последующего обвинения России во вмешательстве в суверенные дела США.

Сотрудникам международного отдела ФАН и их коллегам из USA Really в мессенджерах и социальных сетях написал журналист Bellingcat Питер ван Хьюс. Его интересовало как они пишут материалы о внутренней политике Соединенных Штатов и публикуют ли новости, которые могут оказать влияние на американскую общественность. Он задал данные вопросы не просто так, ведь этой весной в США состоятся очередные президентские выборы.

Журналисты ФАН дали закономерный отрицательный ответ на провокационные вопросы британца, который хотел получить сфабрикованные данные о вмешательстве РФ во внутренние дела США.

Ван Хьюс написал журналисту ФАН личное сообщение в Twitter. Он предложил ему 500 евро за сфабрикованную информацию. Примечательно, что британец даже уточнил, что именно нужно говорить.



Сотрудники отдела расследований ФАН проверили профиль ван Хьюса. Он оказался не фейковым, а настоящим сотрудником британского издания.



Предложение от британца также поступило и экс-сотруднику USA Really. Ван Хьюс предложил ему гонорар в 1000 евро, если тот запишет аудиосообщение по конкретным тезисам.



Череда отказов разочаровала британского журналиста. После них он сменил риторику общения, и вместо денежного вознаграждения начал угрожать тем, что устроит сотрудникам ФАН «сладкую жизнь». При этом он отметил, что имеет связи в американских и британских спецслужбах.



1. https://soundcloud.com/user-831036509

2. https://soundcloud.com/user-831036509

3. https://soundcloud.com/user-831036509

4. https://soundcloud.com/user-831036509

Необходимо подчеркнуть, что это не единственная попытка вербовки журналистов ФАН сотрудниками Bellingcat. В обмен на сотрудничество они предлагали деньги и различные преференции. Например, журналисту российского издания поступило предложение публиковать с офисного компьютера новости про республиканцев и демократов на определенные интернет-ресурсы. «Заказчик» объяснил столь необычное задание тем, что ему нужно отследить определенный IP-адрес, который в последствии послужит доказательством вмешательства России в президентские выборы США.

На портале ФАН размещены записи разговоров сотрудников Bellingcat. Номера их телефонов, как и аккаунты, были зарегистрированы за границей. Это говорит о том, что с журналистами ФАН связались настоящие представители британского издания.

Кроме того, желание заполучить данные IP-адреса и аудиосообщения указывают на почерк Bellingcat, которое использует их в качестве доказательной базы в своих расследованиях. Помимо этого, они применяют биллинги и анализ социальных сетей.

Трудно сказать, сколько попыток вербовки было совершено. Федеральное агентство новостей из соображений безопасности не стало публиковать имена сотрудников, которых пытались подкупить представители прозападного интернет-портала.

Отметим, что Bellingcat имеет сомнительную репутацию. Издание позиционирует себя как «объединение независимых журналистов», однако за годы его существования раскрылись подробности о финансовых спонсорах, среди которых признанные нежелательными в РФ «Национальный фонд демократии» США (NDA) и «Атлантический совет» в Вашингтоне (Atlantic Council). Издание даже получало деньги от структур миллиардера Джорджа Сороса.

Российские политики и военные эксперты называют Bellingcat «сливным бачком», так как западные спецслужбы используют его для легализации антироссийских фейков в ходе гибридной войны, которую ведет Вашингтон.

«С ходу называют обвиняемого, затем находится якобы общественная структура, демонстрирующая «скрупулезную работу» с соцсетями и свидетелями, после этого выводам придается статус официальных, а дальше — те самые последствия, ради которых все, собственно, и затевалось: санкции, обвинения, медиакампании, суды», - заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

Bellingcat тиражирует вбросы и пытается навязать читателем «правильное» мнение по определенным вопросам. В этом уверен российский военный эксперт Алексей Леонков.

В ФАН убеждены, что резкая активизация западных журналистов и их попытка завербовать российских коллег связана с грядущими президентскими выборами, чтобы после обвинить РФ во вмешательстве в дела США.