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Великобритания ввела санкции против 25 россиян, включая Бастрыкина

20:32 6.07.2020
Коллаж © KM.RU

МИД Великобритании обнародовал список граждан, которые попали под санкции в рамках британской версии так называемого «закона Магнитского». В списке 47 человек, из них 25 россиян, в том числе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД РФ Алексей Аничин и судья, продлевавший арест Сергею Магнитскому, Алексей Криворучко.

Cписок россиян, попавших под санкции:

  • Александр Бастрыкин — председатель Следственного комитета России;
  • Виктор Гринь — заместитель генерального прокурора РФ;
  • Алексей Аничин — бывший замглавы МВД РФ;
  • Олег Логунов — начальник правового управления Генпрокуратуры, ранее заместитель начальника СК МВД;
  • Алексей Криворучко — судья, продлевавший арест Сергею Магнитскому;
  • Дмитрий Комнов — бывший начальник СИЗО «Бутырка»;
  • Дмитрий Кратов — бывший заместитель начальника СИЗО «Бутырка»;
  • Олег Сильченко — руководил следственной группой по делу Магнитского;
  • Геннадий Карлов — бывший начальник отдела СК при МВД;
  • Наталья Виноградова — бывший заместитель начальника отдела СК при МВД РФ;
  • Фикрет Тагиев — бывший начальник СИЗО «Матросская Тишина»;
  • Иван Прокопенко — бывший начальник СИЗО «Матросская Тишина»;
  • Александра Гаусс — врач-хирург СИЗО «Матросская Тишина»;
  • Лариса Литвинова — бывший начальник медицинского отделения СИЗО «Бутырка»;
  • Борис Кибис — следователь;
  • Андрей Стрижов — следователь;
  • Елена Трикуля — следователь;
  • Андрей Печегин — бывший начальник отдела Генпрокуратуры;
  • Кречетов Андрей — сотрудник управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы;
  • Дмитрий Толчинский — сотрудник управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы;
  • Алексей Дроганов — сотрудник управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы;
  • Сергей Подопригоров — судья;
  • Елена Сташина — судья;
  • Павел Лапшов — бывший начальник управления следственного департамента МВД по ЦФО;
  • Светлана Ухналева — судья.

Фигурантам «черного списка» будет запрещено въезжать на британскую территорию, а их счета в банках — если таковые имеются — будут заморожены, сообщает «Коммерсант».

О том, что такие санкции будут введены, накануне сообщило издание Financial Times. «Мы вводим санкции против физических лиц, которые были вовлеченных в одни из самых вопиющих за последние годы нарушений прав человека. Первыми в списке идут лица, которые были связаны с пытками и убийством Сергея Магнитского — юриста, который раскрыл крупнейшее налоговое мошенничество в российской истории», — заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.

Помимо россиян, в британские «черные списки» попали два генерала армии Мьянмы (за чистки мусульман рохинья), две компании из КНДР, а также подданные Саудовской Аравии, подозреваемые в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашокджи — он был убит в октябре 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 

Посольство России в Лондоне назвало недружественным шагом, вызывающим возмущение, объявленные санкции. Как сообщил представитель посольства, Москва оставляет за собой право на ответные действия.

Темы: Александр Бастрыкин, Великобритания, Дело Сергея Магнитского
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Комментарии читателей
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07.07.2020, 03:23
Гость: Ray Bloom

А почему рыбьей головы в списке нет?
07.07.2020, 02:11
Гость: Евгений В

В отношение счетов - это хорошо, но список желательно продолжить и включить туда всех чиновников и членов их семей. Деньги можно даже вообще конфисковать, Россия богатая страна и без этой гвардии РФ мы быстро аосстановимся.
06.07.2020, 23:25
Гость: Подопригоров.

Подопригора.
А Держистула помиловали.
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