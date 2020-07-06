Великобритания ввела санкции против 25 россиян, включая Бастрыкина
МИД Великобритании обнародовал список граждан, которые попали под санкции в рамках британской версии так называемого «закона Магнитского». В списке 47 человек, из них 25 россиян, в том числе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД РФ Алексей Аничин и судья, продлевавший арест Сергею Магнитскому, Алексей Криворучко.
Cписок россиян, попавших под санкции:
- Александр Бастрыкин — председатель Следственного комитета России;
- Виктор Гринь — заместитель генерального прокурора РФ;
- Алексей Аничин — бывший замглавы МВД РФ;
- Олег Логунов — начальник правового управления Генпрокуратуры, ранее заместитель начальника СК МВД;
- Алексей Криворучко — судья, продлевавший арест Сергею Магнитскому;
- Дмитрий Комнов — бывший начальник СИЗО «Бутырка»;
- Дмитрий Кратов — бывший заместитель начальника СИЗО «Бутырка»;
- Олег Сильченко — руководил следственной группой по делу Магнитского;
- Геннадий Карлов — бывший начальник отдела СК при МВД;
- Наталья Виноградова — бывший заместитель начальника отдела СК при МВД РФ;
- Фикрет Тагиев — бывший начальник СИЗО «Матросская Тишина»;
- Иван Прокопенко — бывший начальник СИЗО «Матросская Тишина»;
- Александра Гаусс — врач-хирург СИЗО «Матросская Тишина»;
- Лариса Литвинова — бывший начальник медицинского отделения СИЗО «Бутырка»;
- Борис Кибис — следователь;
- Андрей Стрижов — следователь;
- Елена Трикуля — следователь;
- Андрей Печегин — бывший начальник отдела Генпрокуратуры;
- Кречетов Андрей — сотрудник управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы;
- Дмитрий Толчинский — сотрудник управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы;
- Алексей Дроганов — сотрудник управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы;
- Сергей Подопригоров — судья;
- Елена Сташина — судья;
- Павел Лапшов — бывший начальник управления следственного департамента МВД по ЦФО;
- Светлана Ухналева — судья.
Фигурантам «черного списка» будет запрещено въезжать на британскую территорию, а их счета в банках — если таковые имеются — будут заморожены, сообщает «Коммерсант».
О том, что такие санкции будут введены, накануне сообщило издание Financial Times. «Мы вводим санкции против физических лиц, которые были вовлеченных в одни из самых вопиющих за последние годы нарушений прав человека. Первыми в списке идут лица, которые были связаны с пытками и убийством Сергея Магнитского — юриста, который раскрыл крупнейшее налоговое мошенничество в российской истории», — заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.
Помимо россиян, в британские «черные списки» попали два генерала армии Мьянмы (за чистки мусульман рохинья), две компании из КНДР, а также подданные Саудовской Аравии, подозреваемые в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашокджи — он был убит в октябре 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Посольство России в Лондоне назвало недружественным шагом, вызывающим возмущение, объявленные санкции. Как сообщил представитель посольства, Москва оставляет за собой право на ответные действия.