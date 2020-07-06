Великобритания ввела санкции против 25 россиян, включая Бастрыкина

20:32

МИД Великобритании обнародовал список граждан, которые попали под санкции в рамках британской версии так называемого «закона Магнитского». В списке 47 человек, из них 25 россиян, в том числе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД РФ Алексей Аничин и судья, продлевавший арест Сергею Магнитскому, Алексей Криворучко.

Cписок россиян, попавших под санкции:

Александр Бастрыкин — председатель Следственного комитета России;

Виктор Гринь — заместитель генерального прокурора РФ;

Алексей Аничин — бывший замглавы МВД РФ;

Олег Логунов — начальник правового управления Генпрокуратуры, ранее заместитель начальника СК МВД;

Алексей Криворучко — судья, продлевавший арест Сергею Магнитскому;

Дмитрий Комнов — бывший начальник СИЗО «Бутырка»;

Дмитрий Кратов — бывший заместитель начальника СИЗО «Бутырка»;

Олег Сильченко — руководил следственной группой по делу Магнитского;

Геннадий Карлов — бывший начальник отдела СК при МВД;

Наталья Виноградова — бывший заместитель начальника отдела СК при МВД РФ;

Фикрет Тагиев — бывший начальник СИЗО «Матросская Тишина»;

Иван Прокопенко — бывший начальник СИЗО «Матросская Тишина»;

Александра Гаусс — врач-хирург СИЗО «Матросская Тишина»;

Лариса Литвинова — бывший начальник медицинского отделения СИЗО «Бутырка»;

Борис Кибис — следователь;

Андрей Стрижов — следователь;

Елена Трикуля — следователь;

Андрей Печегин — бывший начальник отдела Генпрокуратуры;

Кречетов Андрей — сотрудник управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы;

Дмитрий Толчинский — сотрудник управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы;

Алексей Дроганов — сотрудник управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы;

Сергей Подопригоров — судья;

Елена Сташина — судья;

Павел Лапшов — бывший начальник управления следственного департамента МВД по ЦФО;

Светлана Ухналева — судья.

Фигурантам «черного списка» будет запрещено въезжать на британскую территорию, а их счета в банках — если таковые имеются — будут заморожены, сообщает «Коммерсант».

О том, что такие санкции будут введены, накануне сообщило издание Financial Times. «Мы вводим санкции против физических лиц, которые были вовлеченных в одни из самых вопиющих за последние годы нарушений прав человека. Первыми в списке идут лица, которые были связаны с пытками и убийством Сергея Магнитского — юриста, который раскрыл крупнейшее налоговое мошенничество в российской истории», — заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.

Помимо россиян, в британские «черные списки» попали два генерала армии Мьянмы (за чистки мусульман рохинья), две компании из КНДР, а также подданные Саудовской Аравии, подозреваемые в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашокджи — он был убит в октябре 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Посольство России в Лондоне назвало недружественным шагом, вызывающим возмущение, объявленные санкции. Как сообщил представитель посольства, Москва оставляет за собой право на ответные действия.