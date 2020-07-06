]]>
]]>
Главная В мире Новости

ВОЗ заявила об интересе к российской вакцине от COVID-19

10:25 6.07.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересована в российской разработке препарата от коронавируса. Об этом РИА Новости сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

«Мы в курсе, что проводятся испытания авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме того, мы также заинтересованы в российской вакцине», — отметила Сваминатан.

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения проводит так называемые Тесты солидарности. Это программа, которая позволяет исследователям из разных стран обмениваться данными по различным видам лечения COVID-19. РФ в ней на данный момент не участвует, однако в ВОЗ полагают, что в скором времени российская сторона присоединится к данной программе.

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса на людях стартовали 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Двум группам из девяти добровольцев ввели инъекции двух разных компонентов вакцины. В конце июня вакцинацию прошла вторая группа из 20 участников исследований. Все они отмечали, что у них нет каких-либо побочных эффектов.

Темы: Коронавирус, Всемирная организация здравоохранения, Министерство здравоохранения РФ
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.07.2020, 16:57
Гость: Доказательная медицина

Только не надо ляля, дядя. Пожалуйста, в режиме реального времени стрим, что происходит с клетками после вакцинации.
Пораженные клетки четко видны под световым микроскопом, подобно пожару до тушения и после (вакцинация).
06.07.2020, 16:03
Гость: Иван Иваныч

Отлично! Как обычно Россия на высоте.
06.07.2020, 15:10
Гость: Очень жаль

но украинцам ничего не достанется.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации