ВОЗ заявила об интересе к российской вакцине от COVID-19

10:25

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересована в российской разработке препарата от коронавируса. Об этом РИА Новости сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

«Мы в курсе, что проводятся испытания авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме того, мы также заинтересованы в российской вакцине», — отметила Сваминатан.

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения проводит так называемые Тесты солидарности. Это программа, которая позволяет исследователям из разных стран обмениваться данными по различным видам лечения COVID-19. РФ в ней на данный момент не участвует, однако в ВОЗ полагают, что в скором времени российская сторона присоединится к данной программе.

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса на людях стартовали 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Двум группам из девяти добровольцев ввели инъекции двух разных компонентов вакцины. В конце июня вакцинацию прошла вторая группа из 20 участников исследований. Все они отмечали, что у них нет каких-либо побочных эффектов.