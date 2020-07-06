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В МИД Турции в очередной раз заявили, что не признают Крым российским

19:43 6.07.2020
© KM.RU, Святослав Князев
© KM.RU, Святослав Князев

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в очередной раз заявил, что Турция занимает принципиальную позицию по отношению к статусу Крыма и никогда не признает Крым российским.

Свое мнение Чавушоглу заявил в Анталии на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он подчеркнул, что такое мнение Турция продвигает на различных международных площадках.

"На каждой такой площадке мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Это наша принципиальная позиция, и она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим", - цитирует Чавушоглу РИА Новости.

В свою очередь, Кулеба заявил, что Украина благодарна Турции за поддержку Украины по крымскому вопросу, которая, по его словам, "проявляется не только в заявлениях, но и в конкретных действиях, в том числе в части обеспечения соблюдения санкционного режима в отношении незаконно оккупированного полуострова".

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в этой связи сообщил, что его нисколько не удивило заявление главы внешнеполитического ведомства Турции. Цеков отметил, что Крым самодостаточен в выражении своей политической воли с кем ему быть и не нуждается в признании этого факта третьими странами.
 

Темы: Турция, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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06.07.2020, 22:24
Гость: Остап

И что теперь?
06.07.2020, 22:16
Гость: ывва

а комплексы наши С400 покупают а мы зачем то продаем
06.07.2020, 22:13
Гость: a

Ну и что? А я не признаю Арарат турецкой горой. Арарат и окружающая его местность захвачена у Армении турецкими бандитами во время устроенной ими резни. И вообще, молчали бы себе в тряпочку. Нам Турция неинтересна - дикари и есть дикари. Нам интересно только море и фрукты. А турки могут идти лесом. Субтропическим.
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