В МИД Турции в очередной раз заявили, что не признают Крым российским

19:43

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в очередной раз заявил, что Турция занимает принципиальную позицию по отношению к статусу Крыма и никогда не признает Крым российским.

Свое мнение Чавушоглу заявил в Анталии на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он подчеркнул, что такое мнение Турция продвигает на различных международных площадках.

"На каждой такой площадке мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Это наша принципиальная позиция, и она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим", - цитирует Чавушоглу РИА Новости.

В свою очередь, Кулеба заявил, что Украина благодарна Турции за поддержку Украины по крымскому вопросу, которая, по его словам, "проявляется не только в заявлениях, но и в конкретных действиях, в том числе в части обеспечения соблюдения санкционного режима в отношении незаконно оккупированного полуострова".

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в этой связи сообщил, что его нисколько не удивило заявление главы внешнеполитического ведомства Турции. Цеков отметил, что Крым самодостаточен в выражении своей политической воли с кем ему быть и не нуждается в признании этого факта третьими странами.

