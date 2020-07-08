Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом

18:06

Украинский кабмин принял решение о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, принятого Киевом и Москвой восемь лет назад. Инициатором такого шага стали украинские спецслужбы, а именно - СБУ, пишет РГ.

Между тем в Москве отметили, что киевские власти делают стратегически важные задачи в интересах обеих стран заложниками политических игр.

Тем временем в Киеве считают, что такой демарш поможет "повысить авторитет Украины" и защитит ее от "агрессии РФ".

До сих пор документ, принятый в 2012 году в Ялте, автоматически продлевался каждые 12 месяцев согласно предусмотренной процедуре, поскольку ни одна из сторон не заявляла о его расторжении. Теперь в СБУ вспомнили и о нем.

За последние шесть лет Киев уже прекратил действие примерно 150 договоров с российской стороной. Между тем глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что борьба с терроризмом не должна становиться "заложником геополитических игр", которыми занимается нынешнее украинское руководство.