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Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом

18:06 8.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Украинский кабмин принял решение о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, принятого Киевом и Москвой восемь лет назад. Инициатором такого шага стали украинские спецслужбы, а именно - СБУ, пишет РГ.

Между тем в Москве отметили, что киевские власти делают стратегически важные задачи в интересах обеих стран заложниками политических игр.

Тем временем в Киеве считают, что такой демарш поможет "повысить авторитет Украины" и защитит ее от "агрессии РФ".

До сих пор документ, принятый в 2012 году в Ялте, автоматически продлевался каждые 12 месяцев согласно предусмотренной процедуре, поскольку ни одна из сторон не заявляла о его расторжении. Теперь в СБУ вспомнили и о нем.

За последние шесть лет Киев уже прекратил действие примерно 150 договоров с российской стороной. Между тем глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что борьба с терроризмом не должна становиться "заложником геополитических игр", которыми занимается нынешнее украинское руководство.

Темы: Украина, Борьба с терроризмом в мире, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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08.07.2020, 19:45
Гость: Чукча

Не надо оперировать цитатами составленными дебилами.
Наше внутреннее законодательство не может быть основой для борьбы с терроризмом, потому что террористов по решению наших судов нам никто для суда не выдаст. Но факт констатируем. Хотя бы по факту заблудившихся в украинских степях наших бойцов из ДРГ. И тогда, согласно действующего договора нам их отдали, а вот теперь, если наши вдруг попадутся заблудившись на Донбассе, их уже никто не будет обменивать и отдавать.
08.07.2020, 19:41
Гость: Чукча

Да безусловно они террористы!!!
Это ведь ВСУ обстреливает из миномётов и арт.орудий Кремль и держит Москву в блокаде.
08.07.2020, 18:44
Гость: Невелика потеря

Киевский режим и есть террористы.
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