Расовые бунты и возрождение Ку-клукс-клана

«Вставание на колени, целование ботинок потомкам рабов - страшная медвежья услуга белых неадекватов всем остальным адекватным белым». Взгляд на все происходящее в Америке глазами российского мигранта

Счастливая эпоха



Наш новый собеседник - Владимир Галяминский – профессиональный спортсмен, инструктор фитнес-клуба в Майами. Его точка зрения на все происходящее сейчас в Америке и возможные последствия расового противостояния показалась нам небезынтересной.

– Владимир, как вы оказались в Америке?

– Я всю жизнь провел в спортзалах. Учился не очень. Но меня с детства тянуло к сильным парням. А для того, чтобы стать сильным, надо было тренироваться. И много. Нет, наверное, вида спорта, к которому бы я не приобщился. В итоге к 18 годам накрутил неплохой мышечный корсет и даже стал кандидатом в мастера спорта по биатлону.

В армии попал в спортроту Воздушно-десантных войск в Молдавии. Мы там какое-то время пересеклись с известным рукопашником Сергеем Бадюком. Там же заболел культуризмом (сейчас он называется боди-билдингом, фитнесом). Сами варили себе снаряды из таковых траков, качались до изнеможения, устраивали спортивные показухи с десантированием с воздуха и рукопашным боем на земле. Креативили по полной - насколько хватало фантазии.

Вернувшись из армии в начале 90-х, рванул в Москву. Меня уже ждали в качестве инструктора в одном из страшно популярных тогда фитнес-клубов сети World Class – на Варшавке. Потом перешел в клуб «Марк Аврелий». Там познакомился с легендарным «Динамитом» – Владимиром Турчинским. Вместе с ним мы готовили к выступлениям команды «Московские медведи» и «Московские гиганты», организовали и провели первые в России «Бои гладиаторов».

90-е для страны были кошмарным временем. Даже Володя Турчинский попал однажды в криминальные разборки - ему конкуренты прострелили ногу.

Но для меня это была счастливая эпоха. Мы жили в каком-то безумном вихре ярких спортивных событий. Владимир был не только выдающимся спортсменом, но и талантливым артистом, шоу-мэном, телеведущим и продюсером. Действительно – Динамит. Не проходило и дня, чтобы мы не придумывали какое-нибудь новое силовое спортивное шоу.

А потом Володя внезапно умер. В расцвете сил, на пике популярности. И все рухнуло. Рухнули все наши проекты. Бодибилдингом в России занимались и занимаются десятки, может, сотни тысяч людей, но второго такого человека, вулканирующего идеями любимца публики, среди этой великой армии не нашлось до сих пор.

Мне стало невыносимо одиноко. Я затосковал. Отношения с новым руководством "Марка Аврелия" не сложились. В другие клубы не звали. Безнадега накрыла меня.

И тут вспомнил, что во время выступления в Америке нашей команды «Московские гиганты» нам с Владимиром предлагали переехать в США. Нам даже делегировали такой интересный статус – «талант, востребованный в Америке». Он помогает без особых проблем получить визу, а со временем – и вид на жительство в США. Чем я и воспользовался.

Поездив по стране в поисках счастливой доли, осел в Майами. Это – курортный регион, масса пляжей, знаменитый Майами-бич и соответственно – культ здорового тела. В городе - масса фитнес-клубов самого различного уровня. Я перебрал, наверное, все. Сейчас работаю в «South Florida Tactical Athletes».

– Вы довольны таким поворотом своей судьбы?

– Доволен деньгами и климатом. И своим положением в обществе. Все остальное непросто. Стать таким же популярным и востребованным шоу-мэном, как Володя, в Майами я так и не смог. Хотя планы такие были. Помешала куча причин – от несовершенного знания языка до статуса мигранта. Но как к бодибилдеру и спортсмену ко мне относятся очень хорошо.

В Америке вообще очень уважительно относятся к спортсменам и солдатам. Американцы прекрасно отдают себе отчет в том, что спортсмен сознательно очень многим жертвует в своей жизни ради спортивного результата. А солдат вообще рискует жизнью. Солдат американской армии в аэропортах вообще пропускают первыми – даже впереди представителей бизнес-класса. А я в прошлой жизни - солдат, в этой - спортсмен. Так что с респектом все в порядке.

В России же нас до сих пор считают «тупыми качками». Только такие выдающиеся личности, как Володя Турчинский и борец Александр Карелин смогли развеять (и то на время) этот укоренившийся стереотип.

Но Володя умер, а Карелин ушел в большую политику. Заменить их в публичном пространстве некому до сих пор. Огромный потенциал есть у легендарного борца Михаила Мамиашвили, но он по каким-то причинам не желает им воспользоваться. И массового культа спорта и здорового тела в России, к сожалению, нет до сих пор. Как и культа спортсменов. А в Америке – есть. И это подкупает.

Владимир Галяминский. Фото из личного архива

– Как в твоем Майми реагируют на движение BLM (Black Lives Matter - Черные жизни имеют значение - ред.)?

– Как и во всей Америке. Все эти псевдоантирасисткие бунты – новое проклятие Америки. К моему удивлению, все эти хваленые рэднеки (red neck – «красная шея» – жаргонное название фермеров, потомков ковбоев, способных за себя постоять с оружием в руках) разом куда-то подевались. Максимум, на что их хватает – постоять молча со стволом в руках, когда погромщики дефилируют мимо их ранчо или магазина.

Погромщиков реально не боятся только "солджеры" (soldier – солдат) – бывшие контрактники, офицеры запаса, ветераны боевых действий в Ираке, Афганистане и Сирии. У них явно нет "мюнхенского синдрома" (боязни выстрелить в живого человека). На войне они это делали много раз. Привыкли.

– Судя по роликам, среди примкнувших к бунтовщикам "антифа" – много белых.

– Да, это антифашисты, либералы, анархисты, представители гей-сообщества и просто больные и неадекватные люди. Я вообще не понимаю, чего они хотят и на что рассчитывают. С кем они солидаризируются? С погромщиками? Они думают, что эта восставшая и сорвавшаяся с цепи гопота чем-то и как-то когда-то их отблагодарит? Наивные...

Негры же ими потом "подотрутся", когда они перестанут быть нужными. Рабам нужны свои белые рабы – люди, стоящие перед ними на коленях.

Вообще эти символические жесты – вставание на колени, целование ботинок потомкам рабов - страшная медвежья услуга белых неадекватов всем остальным адекватным белым Америки. Хорошо, что далеко не все на это ведутся. Но прецедент создан крайне опасный. Погромщики теперь могут думать, что любого белого можно В ПРИНЦИПЕ поставить на колени. А это не так. Некоторые предпочтут этому смерть. И не только свою собственную. Еще и гопоту с собой прихватят...

Американское общество расколото. И коронавирус здесь совершенно ни при чем. Снова, как во время Гражданской войны, есть Север, есть Юг. Север зачастую безропотно сдается на милость победителей. На Юге снова тихо и незаметно для окружающих возвращается Ку-клукс-клан – в его новой версии. Я это вижу по своим клиентам.

– Кто-то, кроме военных, дал погромщикам организованный отпор?

– Многие этнические общины – греки, черкесы, евреи, итальянцы, корейцы и китайцы. В Лос-Анджелесе – армяне. Их здесь много. Этот город в шутку даже называют Лос-Армениусом.

Мы, русскоязычные Майами, тоже сколотили здесь свою дружину самообороны. Я, например, командир отряда из 15 человек. Такая вот маленькая народная дружина. Живем как на вулкане. По тревоге должны в течение 10 минут собраться возле клуба. Многие с оружием (в нашем штате разрешено его скрытое ношение). Ну и бейсбольные биты, конечно. Они у всех есть. Я хожу с нунчаками. Просто хорошо ими владею.

- Ваше отношение к погибшему Флойду?

– Этот Флойд – крыса даже по местным криминальным понятиям. Пять или шесть раз был судим. После последнего разбойного нападения (на беременную женщину) он пошел на сделку со следствием и сдал всех своих подельников. В России бы ему это просто так с рук не сошло.

– Это бунт – управляемый?

– Абсолютно. Посудите сами. В Америке ежегодно убивают свыше тысячи человек. В среднем три трупа в день. Из них больше 80 процентов – черные. Либо они сами друг друга кошмарят, либо их при задержании убивают местные копы. Они с черными вообще не церемонятся.

В среднем полицейские убивают негров по всей Америке минимум два раза в неделю. Зайдите на Youtube – он кишит роликами подобного рода. И никакого общественного резонанса по этому поводу до сих пор не было. Ну разве что местные рэперы сбацают пару возмущенных песенок - типа "Call the cops".

А тут при задержании нечаянно придавили подонка общества – и такой общественный взрыв. Среди бунтарей откуда-то внезапно появились сомалийские негры-пираты. Дерзкие, организованные, хорошо обращаются с оружием. Они ведь не сами сюда приехали, верно? Не по воздуху прилетели?

Антропологически они отличаются от местных. Я их отличаю по цвету кожи и строению черепа. Они одно время претендовали на роль лидеров протеста. Но их быстро вычислили и тихо перебили то ли "дяди Бакенбарды" (так здесь называют спецов из ФБР), то ли "солджеры" из Ку-клукс-клана.

Портрет бунтовщика



- Каков классический психологический портрет восставшего?

- Основная масса бунтарей и мародеров – те, кто из поколения в поколение сидит на пособиях. В Америке это позволяет более-менее сносно существовать. Среди них – огромное число потомственных безработных. И никакой работы они не теряли ни до коронавируса, ни во время его. Они просто ни одного дня в своей жизни не работали.

Никто погромщикам пособий по причине коронакризиса не урезал и продуктовые карточки не обнулял. Они получают все эти "ништяки" и "плюшки", как говорят в России, с завидной регулярностью. И также регулярно посещают пункты бесплатной раздачи еды. Получил от государства пособие, получил продукты бесплатно и снова пошел грабить магазины. Сказка! Как говорит один мой клиент, "я тоже так хочу".

В итоге в Америке выросло целое поколения одичавших асоциальных уродов, которые никогда нигде не работали. У них нет даже навыков к элементарному самообслуживанию. Они тарелку помыть не умеют, квартиру убрать не в состоянии. Это животные на двух ногах, которые умеют только получать скотские удовольствия.

И таких здесь – десятки миллионов. Почувствовав сладкий запах халявы, местные негритянки, в отличие от белых, производят на свет детей в огромном количестве. Причем от разных отцов. Это принципиальный момент. За каждого нового маленького афроамериканца (от нового отца) им платят отдельное пособие. Вот они и стараются.

И теперь это многомиллионное стадо внезапно увидело, что местная полиция и все остальные государственные институты поглощены собственным вставанием на колени и организацией "золотого гробового турне" убиенного подонка. Те, кто раньше их метелил почем зря, теперь чуть ли не ботинки им лижут. Ну, у них крышу и сорвало. Благо ещё демократы решили финансировать эти погромы и грабежи…

– Ваши прогнозы на будущее?

– Эти погромы прекратятся, как по мановению волшебной палочки. По щелчку. Как только заработает местный (уже втихую созданный) Ку-клукс-клан. Только называется он по-другому, конечно. Но суть прежняя. Нужна только политическая воля и некое элементарное финансирование проекта. И все это стадо в ужасе разбежится в разные стороны и попрячется по щелям, как крысы.

Принципиальный момент - они за свою свободу не боролись. Спартака среди них замечено не было. Если бы не изменился социально-политический строй, они бы до сих пор оставались рабами. Свободу им подарили - на блюдце с голубой каемочкой, во время войны Севера и Юга. Именно поэтому они ее совершенно не ценят.

Но вскоре ситуация изменится. В один прекрасный день негров начнут массово прессовать в самых разных концах страны. "Солджеры" и еще крепкие духом "реднеки" покажут, на что они способны. Как сказал один мой клиент, это будет не столько война цивилизаций, сколько война моделей духа. И белые в ней победят. И это будет триумф белого человека.

- Ваши прогнозы по поводу избрания Трампа?

- Сейчас для Трампа - период испытаний. От него реально зависит судьба целого континента. Мы, белые разных национальностей, приехавшие сюда из разных стран, прекрасно отдаем себе отчет в том, что Америке как воздух нужен нормальный белый президент, который поставит оборзевших любого цвета кожи в стойло и не постесняется отстрелить самых борзых – тех, кто жжёт на улицах машины и бьёт витрины.

Пойдет на это Трап, даст отмашку "правильным" ребятам - выживем. Не устоит – в Америке наступит настоящий Гондурас…