Киевский режим снимает маску?

Киев планирует превратить Донбасс в некое «гетто-чистилище». И, судя по всему, создать в нем все условия для массового вымирания неугодных «самостийному» режиму людей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на днях заявил о том, что Киев в контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе дезавуировал все договоренности, достигнутые ранее лидерами «Нормандской четверки» в Берлине.

«На недавней встрече помощников лидеров нормандского формата в Берлине, которая была весьма продуктивной, был достигнут ряд договоренностей - и в том, что касается очередной фазы обмена удерживаемыми лицами, и в том, что касается - это очень важно - достижения договоренности в контактной группе о вопросах безопасности, включая согласование текстов приказов, которые должны быть приняты воюющими сторонами - Киевом, Донецком и Луганском - с подробным изложением тех действий, которые будут этими приказами запрещены. Это было согласовано», — цитирует ТАСС слова главы МИД России.

Кроме того, украинская сторона тогда же взяла на себя обязательства по презентации своего видения документа, который будет содержать поправки в конституцию для целей отражения особого статуса Донбасса. По словам Лаврова, по всем этим вопросам было достигнуто понимание, но на переговорах в Минске Киев все дезавуировал. При этом российская сторона продожает добиваться исполнения Минских соглашений, одобренных Совбезом ООН.

Украинское оппозиционное издание «Страна» провело разбор того, на что сначала согласился и от чего затем открестился Киев.

Украина отказалась восстанавливать с ЛДНР экономические связи, согласовывать прекращение огня, предоставлять списки удерживаемых лиц и проводить «процессуальное очищение» пленных, а также обсуждать внесение изменений в конституцию.

Более того, уже летом текущего года Киев попытался выдвинуть ультиматум Москве, потребовав обеспечить разоружение вооруженных формирований ЛДНР. Только после этого Киев якобы будет готов к реализации мер политического характера — и данная позиция прямо противоречит требованиям «Минска».

«Относительно договороспособности хотелось бы отметить лишь следующее. Совсем до недавнего времени, примерно до начала марта, были осторожные надежды на конструктивный открытый диалог по всем вопросам урегулирования конфликта. Но в последние месяцы эти надежды достаточно стремительно рассеиваются», — заявил после этого в интервью ТАСС заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Замглавы АП дипломатично увязал происходящее с позицией регулярно устраивающих провокации правых оппонентов действующей украинской власти, однако официальный Киев сделал все от него зависящее для того, чтобы убедить переговаривающиеся стороны и в своей полной неадекватности.

Вице-премьер-министр Украины - первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников - публично призвал Запад выйти из Минских соглашений.

«Будучи нацией, которая находится на передовой в нынешней конфронтации, Украина является наиболее очевидным направлением для стратегий сдерживания. В практическом плане это означает пересмотр Минского процесса и адаптацию рамок нынешнего диалога с учетом геополитических реалий. Сейчас не время догматически цепляться за существующие договоренности. Напротив, творческие подходы необходимы для обеспечения глобальной безопасности и предотвращения дальнейшей европейской дестабилизации», — написал он в свое блоге для Atlantic Council, расписавшись тем самым в лживости и недоговороспособности киевского режима.

А в интервью изданию «Главком» он пошел еще дальше и объявил, что «безопасная реинтеграция займет минимум лет 25».

«Это одно поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть», — заявил чиновник.

Резников не говорит об этом прямо, но достаточно прозрачно намекает на то, что Киев планирует превратить Донбасс в некое «гетто-чистилище». И, судя по всему, создать в нем все условия для массового вымирания неугодных «самостийному» режиму людей.

На то, как именно украинские власти собираются добиваться соответствующего результата, ответил на днях донецкий телеканал «Юнион». Журналисты в одном из своих материалов рассказали о том, что на Украине проходят масштабные военные учения, в ходе которых ВСУ отрабатывают действия при наступательных операциях. Причем, с использованием боевой авиации и с проработкой действий в плотной городской застройке. Это прямо указывает на разработку сценариев атаки на Донбасс.

И украинская дипломатия, похоже, уже начала готовить к этому общественное мнение.

«Когда Россию не устраивают положения какого-либо закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимая страна и будем принимать те законы, которые считаем нужными», — так прокомментировал в интервью газете «Сегодня» призывы Москвы соблюдать Минские соглашения министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Упоминание особого статуса Донбасса в конституции он назвал неприемлемым.

Почему Киев ведет себя все более агрессивно по «минскому» вопросу?

Ответ, очевидно, заключается в электоральных рейтингах.

Согласно проводимым в юго-восточных регионах опросам, «Слуга народа» все активнее отстает от совокупных электоральных мощностей главных оппозиционных сил — ОПЗЖ и «Партии Шария». И это может превратить местные выборы в катастрофу для Владимира Зеленского.

Если данная тенденция сохранится, то политические позиции действующего украинского президента, хотя бы временно, сможет сохранить только большая война...