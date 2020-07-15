Почти 200 человек задержаны в Белоруссии в ходе акций протеста

09:08

Порядка 200 участников несанкционированной стихийной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты Белоруссии задержаны в Минске. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

По данным на 7 утра по московскому времени, в ходе акции были задержаны 188 человек. Среди задержанных есть и журналисты белорусских и международных средств массовой информации.

Акции протеста в Минске сопровождались столкновениями протестующих с органами правопорядка.

Несанкционированные акции проходили во многих белорусских городах. Так, по данным «Весны», в Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Гродно и Столбцах в общей сложности были задержаны около 30 человек.

По данным белорусских СМИ, всего к ночи 15 июля по всей стране были задержаны 215 человек.

14 июля ЦИК Белоруссии отказала в регистрации в качестве кандидата в президенты страны бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который сейчас находится под арестом и обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве.

По словам председателя Центризбиркома Белоруссии Лидии Ермошиной, отказ в регистрации связан с несоответствиями в декларации о доходах Бабарико и участием в его предвыборной кампании иностранной организации. Кроме того, комиссия не зарегистрировала оппозиционера Валерия Цепкало из-за недостатка необходимого количества подписей.

Это и вызвало в стране волну недовольства и в республике начались несогласованные протестные акции.