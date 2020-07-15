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Почти 200 человек задержаны в Белоруссии в ходе акций протеста

09:08 15.07.2020
Массовые задержания в Минске
Скриншот с YouTube

Порядка 200 участников несанкционированной стихийной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты Белоруссии задержаны в Минске. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

По данным на 7 утра по московскому времени, в ходе акции были задержаны 188 человек. Среди задержанных есть и журналисты белорусских и международных средств массовой информации. 

Акции протеста в Минске сопровождались столкновениями протестующих с органами правопорядка. 

Несанкционированные акции проходили во многих белорусских городах.  Так, по данным «Весны», в Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Гродно и Столбцах в общей сложности были задержаны около 30 человек. 

По данным белорусских СМИ, всего к ночи 15 июля по всей стране были задержаны 215 человек.

14 июля ЦИК Белоруссии отказала в регистрации в качестве кандидата в президенты страны бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который сейчас находится под арестом и обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве.

По словам председателя Центризбиркома Белоруссии Лидии Ермошиной, отказ в регистрации связан с несоответствиями в декларации о доходах Бабарико и участием в его предвыборной кампании иностранной организации. Кроме того, комиссия не зарегистрировала оппозиционера Валерия Цепкало из-за недостатка необходимого количества подписей.

Это и вызвало в стране волну недовольства и в республике начались несогласованные протестные акции.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Выборы в представительные органы власти в мире, Акции протеста оппозиции в Минске
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Комментарии читателей
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15.07.2020, 16:19
Гость: Батьке

Молодец, Лукашенко! Хороший пример Путину
15.07.2020, 15:16
Гость: Нет

Жаль,что белорусы не отстояли своих пацанов,которых забрало чёрное гестапо.
15.07.2020, 13:51
Гость: Ира

Кастрюлкголовые змагары хотят разболбить Белоруссию , а после этого каким-то чудом классно зажить , типа ,как на Украине
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