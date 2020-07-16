В Минске арестовали счета жены замглавы Минфина России

10:08

Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии объявил об аресте счета жены замминистра финансов РФ Андрея Круглова в "Белгазпромбанке" и запросил правовую помощь у компетентных органов РФ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на государственный СМИ республики.

Как пишут СМИ, специально для Круглова в "Белгазпромбанке" был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа.

Всего же, за время работы банка, было заключено три договора займа с физлицами, не являющимися резидентами Белоруссии. Два договора были заключены с Кругловым на общую сумму 8,5 млн евро и один с его женой на 3 млн евро. При этом отмечается, что после того, как Круглов стал замминистром финансов РФ, он прекратил сотрудничество с "Белгазпромбанком".

"В настоящее время в "Белгазпромбанке" размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму 3 млн евро. В рамках расследования уголовного дела на данные средства наложен арест", - прокомментировали в КГК.

Вместе с этим, "для установления всех обстоятельств противоправных деятельности через Генеральную прокуратуру в компетентные органы Российской Федерации направлены международные поручения для оказания правовой помощи".

Круглов в 2015-2019 годах занимал пост заместителя председателя правления ПАО "Газпром". В 2015 году он был награжден указом президента Белоруссии Александра Лукашенко Орденом "Франциска Скарыны" за "Значительный личный вклад в укрепление и развитие белорусско-российских культурных связей".