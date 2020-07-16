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В Минске арестовали счета жены замглавы Минфина России

10:08 16.07.2020

Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии объявил об аресте счета жены замминистра финансов РФ Андрея Круглова в "Белгазпромбанке" и запросил правовую помощь у компетентных органов РФ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на государственный СМИ республики.

Как пишут СМИ, специально для Круглова в "Белгазпромбанке" был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа. 

Всего же, за время работы банка, было заключено три договора займа с физлицами, не являющимися резидентами Белоруссии. Два договора были заключены с Кругловым на общую сумму 8,5 млн евро и один с его женой на 3 млн евро. При этом отмечается, что после того, как Круглов стал замминистром финансов РФ, он прекратил сотрудничество с "Белгазпромбанком".

"В настоящее время в "Белгазпромбанке" размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму 3 млн евро. В рамках расследования уголовного дела на данные средства наложен арест", - прокомментировали в КГК.

Вместе с этим, "для установления всех обстоятельств противоправных деятельности через Генеральную прокуратуру в компетентные органы Российской Федерации направлены международные поручения для оказания правовой помощи".

Круглов в 2015-2019 годах занимал пост заместителя председателя правления ПАО "Газпром". В 2015 году он был награжден указом президента Белоруссии Александра Лукашенко Орденом "Франциска Скарыны" за "Значительный личный вклад в укрепление и развитие белорусско-российских культурных связей".

Темы: Белоруссия, Финансовые махинации и аферы
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Комментарии читателей
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16.07.2020, 15:09
Гость: SS

Пусть все кто "ваши" наденут розовые футболки, чтобы не перепутать.
16.07.2020, 13:17
Гость: World по цитате

А с кем тогда рабтать?
)))))))))))
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Но работают же........
16.07.2020, 11:52
Гость: Пусть своих

воров прессует, а наших не трогает.
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