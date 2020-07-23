Чем ответит Пекин на массовое изгнание «китайских шпионов» из США

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Соединенные Штаты и Китай вышли на новый виток обострения. Американцы изгоняют со своей территории китайское консульство

В Пекине угрожают ответить зеркально – и вопреки дипломатической практике, этот ответ не повлечет за собой разрешение конфликта. Скорее, наоборот – две очевидные цели китайского ответа станут прологом для нового скандала.

Беспрецедентная эскалация. Именно так СМИ и эксперты называют очередной виток американо-китайского конфликта – который, кстати, развивается по американо-российским лекалам.

От персональных и экономических санкций Вашингтон переходит к закрытию диппредставительств – как это уже было в случае с Россией. Напомним, что четыре года назад Вашингтон закрыл сразу три российских диппредставительства на территории Соединенных Штатов. И вот теперь, 21 июля, Госдеп заявил о закрытии консульского отдела Китая в Хьюстоне – во имя защиты американской интеллектуальной собственности и частной информации граждан США.

72 часа для шпионов

По всей видимости, решение об изгнании китайских дипломатов было связано и с информацией, опубликованной в тот же день министерством юстиции. Ведомство обвинило двух китайцев, якобы работающих в интересах правительства КНР и являющихся резидентами Китая, в хакерских действиях с целью украсть данные о разрабатываемой в Америке вакцине от коронавируса.

А до этого, по мнению американских чиновников, эти парни почти 10 лет воровали секреты из США, Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Литвы, Нидерландов, Швеции, Южной Кореи и Японии. Иногда воровали ради собственной выгоды – а иногда и в интересах китайского правительства. Точнее, министерства госбезопасности, которое предоставляло им технические возможности для работы.

«Китай присоединился к России, Ирану и Северной Корее в позорном клубе государств, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на то, что эти преступники обслуживают по вызову интересы государства. В данном случае ненасытный голод Компартии Китая относительно с таким трудом созданной интеллектуальной собственности американских и других некитайских компаний, включая исследования по вопросу коронавируса», – заявил помощник генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джон Демерс.

И поскольку персональные санкции против двух товарищей бессмысленны, а экономические уже стали обыденностью, Соединенные Штаты решили перейти к дипломатическим. Причем не просто перейти, а пересечь очередную красную линию – вслед за введенными санкциями против члена Политбюро КНР выгнать из США не отдельных дипломатов, а целое консульство в Хьюстоне (штат Техас). Перефразируя Мао Цзедуна, открыть огонь по дипломатическим штабам – а, по мнению ряда американских политиков, не таким уж и дипломатическим.

«Произошло то, что должно было произойти. Консульство Китая в Хьюстоне – это не дипломатический объект, а центральный узел огромной сети Компартии (Китая – прим. ред.), из которого координируются шпионские действия и операции по увеличению китайского влияния в США. Теперь этот объект закрывается, а у шпионов есть 72 часа на то, чтобы уйти – или они будут арестованы», – пишет сенатор Марко Рубио.

В Госдепе консульство рассадником шпионов не называют, но выражаются отнюдь не в дипломатических выражениях. «Мы не потерпим нарушение Китайской Народной Республикой суверенитета США и запугивание нашего народа, равно как мы раньше отказались терпеть нечестное ведение торговли Китаем, кражу американских рабочих мест и другое их вопиющее поведение», – пояснила бывшая королева красоты, а ныне пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.

И что интересно – ни американская общественность, ни журналисты даже не поставили под сомнение обвинения, не раскритиковали хамскую риторику. В США уже давно уверены, что КНР осуществляет массовую программу шпионажа на американской территории – а точнее, тащит все технологии, которые плохо охраняются.

Предыдущие администрации безуспешно пытались по-хорошему убедить Китай прекратить тырить интеллектуальную собственность, и когда Трамп перешел от слов к действиям, американская общественность его поддержала. Даже несмотря на то, что эти действия носят показательный характер (при всем уважении к мнению Марко Рубио, сейчас не 60-е и не 70-е годы – в консульстве работают разведчики, находящиеся на карандаше у американских коллег, а передача секретных данных уже давно проводится не через сотрудников консульства, а через электронные средства связи).

Придется съесть

Сейчас китайское консульство готовится к эвакуации. Во вторник китайцы сжигали документацию в консульстве (у входа в это время ошивались пять американских пожарных расчетов, вызванных на место обеспокоенными местными жителями, но на территорию их, естественно, не пустили). Вопрос теперь в том, кого будут выгонять дальше?

В Штатах уже муссируется предложение выгнать всех членов Компартии – то есть весь дипломатический корпус. Даже если до таких радикальных шагов не дойдет, кампания по демонизации КНР в американском обществе будет постоянно набирать обороты, ведь Китай – это очень удобный враг.

Прекрасный консолидирующий фактор для расколотых американских элит, собираемых сейчас за счет антикитайской повестки и действий по противодействию китайской угрозы.

В КНР уже обвиняют американцев в серии враждебных действий – начиная с вмешательства во внутренние дела КНР и препятствования работе китайских дипработников в США и заканчивая преследованием студентов из Китая, конфискацией их собственности и незаконными арестами. И обвиняют небезосновательно – пытаясь защититься от китайских шпионов, Соединенные Штаты ограничивают в правах преподавателей-китайцев, а также китайских студентов, прибывших учиться на территорию США. Такая вот тотальная холодная война, по всем направлениям.

Собственно, в Китае уже понимают, что в этой тотальной войне отсидеться не удастся. Скромное молчание станет стимулом и даже предлогом для новых демонстративных антикитайских шагов. Поэтому угрозы Пекина из серии «ответим адекватно» скорее всего уже в ближайшее время будут воплощены в жизнь. Программой-минимум должны быть зеркальные действия – то есть закрытие на территории КНР одного из американских диппредставительств. У США в Китае пять консульств (без учета генконсульства в Гонконге и Макао).

Китайские СМИ уже устраивают опросы среди населения, какое консульство нужно закрыть. На момент написания статьи почти две трети всех голосов были отданы за Гонконг и Макао – и, наверное, это будет неплохим ответом, с учетом постоянного вмешательства США в дела китайского Гонконга.

Однако выбор Пекина может быть более интересным и не менее скандальным.

Одно из американских консульств находится в Ухане, и если китайцы закроют его, то нас ждет новый виток обвинений. В Пекине могут намекнуть на то, что это консульство причастно к распространению эпидемии коронавируса (или слухов о вине Китая в эпидемии), а в Вашингтоне точно заявят, что КНР изгоняют американских дипломатов из Уханя для того, чтобы затруднить сбор информации о настоящих причинах возникновения вируса.

Ясно одно – как уже шутят китаисты, американское консульство в Ухане находится на 47-м этаже офисной башни, и если китайцы потребуют съехать тоже за 72 часа, документы сжигать будет негде. Придется съесть.

Автор: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета