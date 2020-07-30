«Арестом бойцов "Вагнера" батька раздувает информационное кадило вокруг грядущих выборов», уверен военный эксперт России

Александр Лифанов - профессиональный военный конфликтолог, специалист по прогнозированию потенциальных и анализу текущих военных конфликтов. Его точка зрения по поводу массового задержания в Минске бойцов российской военной компании показалось нам небезынтересной.

- Минск традиционно был транзитным пунктом переправки вагнеровцев за рубеж, - считает Лифанов. - Этот транзит был задействован все время событий в Донбассе, где многие «вагнеровцы» начинали свою военную карьеру. Это было выгодно и с точки зрения логистики, и из соображений конспирации.

Много лет «белорусский канал» (или «место подскока», как его называли сами вагнеровцы) действовал безотказно. Сам Лукашенко был о нем прекрасно осведомлен и никогда не чинил им препятствий.

Но накануне выборов ему показалось мало зачищенной им же «под ноль» политической поляны. Интриги ему захотелось. И он накрыл очередную партию летящих по своим делам и ничего не подозревающих «вагнеровцев». Тем самым убил нескольких зайцев - убедил простого обывателя в «кремлевские кознях», монополизировал информационное пространство (теперь каждый день до выборов только о наемниках и будут говорить) и еще больше подбросил свой рейтинг. В PR это называется «организовать попытку самопокушения».

Теперь после этого скандала все его конкуренты отошли куда-то на задний план белорусского информационного пространства. И если они резко не придумают что-либо экстраординарное, о них никто и не вспомнит. А они, скорее всего, не придумают. Во-первых, потому что элементарно побоятся, во-вторых, у них на это банально нет времени.

Лукашенко - такой человек, что ему мало просто победить соперников по очкам. Ему надо размазать их по стенке. Политические интриги с арестами, посадками, угрозами убийств и террористических актов - его любимый конек. Это неотразимо действует на воображение обывателя, в определенном смысле шокирует и парализует его понятийный аппарат. Потому что безопасность - это святое. Это действует на всех.

Арестом «вагнеровцев» обыватель подсознательно отсылается в зону боевых действий на Ближнем Востоке - месте постоянной дислокации обстрелянных «вагнеровцев». «Вы что, хотите как в Сирии (Ливии, Ираке)? - как бы спрашивает батька белорусов этой акцией. - Нет? Тогда голосуйте за меня!» Он еще Будённовск с Дубровкой через пару дней им припомнит...

Ну а то, что отношения с Кремлем будут испорчены в очередной раз, его совершенно не волнует. Во-первых, он уже и так получил от Кремля все, что хотел. Во-вторых, после «потерянной» Украины у кремлевских политтехнологов на «белорусском направлении» связаны руки. «Украинский синдром» прочно вошел им в подкорку. И при всей животной ненависти топ-менеджеров «Газпрома» к персоне Лукашенко, никто в Кремле и на Старой площади не хочет (и не допустит) белорусского майдана. Чем Лукашенко искусно пользуется.

А «вагнеровцев» после выборов отпустят на все четыре стороны. И они снова полетят по своим делам. И будут вспоминать об инциденте на «месте подскока» как о каком-то досадном недоразумении...



