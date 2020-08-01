]]>
]]>
Главная В мире Новости

Российские дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии россиянами

13:17 1.08.2020
Посольство Российской Федерации в Белоруссии. Фото с официальной страницы ведомства в соцсети

В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков. Встреча прошла в одном из пенитенциарных учреждений.

Обвинения в адрес россиян являются надуманными и недействительными, отметил в субботу в эфире телеканала "Россия 24" консул посольства России в Минске Кирилл Плетнев. По его словам, задержанные граждане РФ не связаны с оппозиционными белорусскими политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичемой.

Власти Белоруссии, заключив россиян под стражу, повели себя тенденциозно, заявил Плетнев.

Накануне посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев встретился с министром внутренних дел республики Юрием Караевым. По словам Мезенцева, требования Украины насчет выдачи россиян на встрече не обсуждались.

"По поводу взаимодействия с украинской стороной, мы, естественно, [это] не обсуждали, потому что главная наша задача - добиться скорейшего освобождения российских граждан, снятие даже в общественном мнении несправедливых, необоснованных претензий, что они находились здесь с неправомерными, незаконными целями", - приводит его слова ТАСС.

Ранее спецслужбы Белоруссии сообщили о прибытии в республику "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки" перед президентскими выборами.

МИД России в ответ заявил, что арестованные россияне следовали через Белоруссию транзитом в Стамбул. У них на руках были авиабилеты, а логистикой занималась компания из Белоруссии.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Отношения России и Белоруссии
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.08.2020, 00:50
Гость: Евгений В

Автора нет, похоже на сообщение пресс-секретаря. Бедные 33 человека летели отдлохнуть вдали от семьи и детей в Турцию через Белоруссию и вот их таких беззащитных задержали плохие люди.
Что то не вяжется, очередной позорный провал. Даже "органы" при власти разучились работать, а еще про подъем экономики что то вякают, а там посложнее будет. Надо было операцию всеже согласлвать с белорусской стороной, а то инкогнито, вот и получили по носу.
02.08.2020, 00:36
Гость: таки опция работает у Ропции!

Поводом к началу Зимней войны стал майнильский инцидент. 26 ноября 1939 г ////////
А песня к этому "поводу" была написана уже в августе 1939 года.
От Российской империи целое царство отвалилось в 1МВ!Бутафорией оказалось целое царствие для придания "геополитической" солидности РИ.Царство то Польским называлось!Правильно делали финны , что у такой чокнутой империи своё забирали!И это шёл как ты написал 1918год,когда в обломках этой чЁкнутой империи нанятые лениным латышские стрелки выкашивали русский люд, который побогаче и с умом был,оставляя идиотов для размножения,с ленинской охранной грамотой для бедняков,где править ими могла "любая кухарка"..Любил ленин бедняков без ума!Потом и сталин их полюбил очень крепко и специально для эффективного управления этой страной бедняков во главе органов безопасности ставил одних шпионов.Как результат плодотворной деятельности шпионов ----ты и твой комментарий.
И тебе конечно пофиг судьбы других...
01.08.2020, 23:48
Гость: оборотень он

Ну раз обещал и обманул,то не место ему в Беларуси!
Все комментарии (35)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации