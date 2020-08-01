Российские дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии россиянами

13:17

Посольство Российской Федерации в Белоруссии. Фото с официальной страницы ведомства в соцсети

В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков. Встреча прошла в одном из пенитенциарных учреждений.

Обвинения в адрес россиян являются надуманными и недействительными, отметил в субботу в эфире телеканала "Россия 24" консул посольства России в Минске Кирилл Плетнев. По его словам, задержанные граждане РФ не связаны с оппозиционными белорусскими политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичемой.

Власти Белоруссии, заключив россиян под стражу, повели себя тенденциозно, заявил Плетнев.

Накануне посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев встретился с министром внутренних дел республики Юрием Караевым. По словам Мезенцева, требования Украины насчет выдачи россиян на встрече не обсуждались.

"По поводу взаимодействия с украинской стороной, мы, естественно, [это] не обсуждали, потому что главная наша задача - добиться скорейшего освобождения российских граждан, снятие даже в общественном мнении несправедливых, необоснованных претензий, что они находились здесь с неправомерными, незаконными целями", - приводит его слова ТАСС.

Ранее спецслужбы Белоруссии сообщили о прибытии в республику "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки" перед президентскими выборами.

МИД России в ответ заявил, что арестованные россияне следовали через Белоруссию транзитом в Стамбул. У них на руках были авиабилеты, а логистикой занималась компания из Белоруссии.