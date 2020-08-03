Польша предъявила России «взрывчатку спецслужб» в самолете президента Качиньского

На основании неких «фактов» польской комиссии стало понятно, что самолет начал распадаться еще в воздухе, до столкновения с наземными объектами.

Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы под Смоленском, которая унесла жизнь президента Леха Качиньского, озвучила свою версию произошедшего. Причиной крушения самолета якобы стали взрывы на борту.

Подобные заявления звучат не впервые, официальные представители Варшавы уверены в своей правоте, но при этом не спешат публиковать окончательный отчет по смоленской трагедии. В их интересах проводить повторное расследование как можно дольше, подпитывая интерес польской и мировой общественности к конспирологическим версиям крушения лайнера.

Повторное расследование катастрофы ТУ-154 под Смоленском ведется с 2016 года по инициативе правящей партии «Право и справедливость». Руководителем комиссии стал тогдашний министр обороны Антоний Мацеревич — верный адепт теории заговора, согласно которой президент Качиньский и его свита погибли в результате теракта. Собственно, по этому назначению уже можно было судить об объективности следствия.

К выводу о взрывах члены комиссии пришли еще три года назад.

На основании неких «фактов» им стало понятно, что самолет начал распадаться еще в воздухе, до столкновения с наземными объектами.

Мацеревич на записи одного из самописцев обнаружил «момент взрыва», но послушать никому не давал…

Промежуточные отчеты комиссия бывшего министра обороны презентовала уже неоднократно. Красной нитью через них проходит одна и та же мысль: взрывы были. Предыдущие власти Польши либо не смогли, либо не захотели установить этот факт. И здесь, очевидно, тоже нужно проводить расследование.

Когда комиссия Мацеревича подготовит окончательный документ, она же может заняться деятельностью своих предшественников. А вдруг имел место преступный сговор «Гражданской платформы» с Кремлем? Если нет, то оппонентов можно уличить хотя бы в непрофессионализме и преступной халатности — тоже неплохой способ заработать политические очки.

Да только оппозиция сама не прочь поиграть в эту игру. Как же так? Если Мацеревич действительно докопался до истины, то представители «Гражданской платформы» должны быть тише воды, ниже травы. Они же активно оспаривают версию о теракте. Руководитель предыдущей комиссии Мацей Ласек называет ее пропагандистской и не боится дискутировать на эту тему.

Более того, именно оппоненты «Права и справедливости» призывают Мацеревича побыстрее подготовить окончательный отчет по смоленской катастрофе — тот самый отчет, который должен содержать доказательства их фатальной ошибки или даже тяжкого преступления.

Экс-министру обороны уже вроде бы всё известно, но поставить точку в этом вопросе он не спешит. Оппозиция потребовала от него показать итоговый документ, созвав заседание в Сейме. Вместо этого комиссия Мацеревича… показала депутатам фильм.

По версии авторов ленты, на борту Ту-154М произошли два взрыва — в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета. На это указывают и определенные повреждения воздушного судна, и разброс его осколков, и характер травм погибших. Кроме того, на обломках самолета якобы были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита.

Добавьте сюда сенсационную запись самописца с фиксацией момента взрыва, о которой почему-то никто не вспоминает, и сомнения должны развеяться окончательно.

Каким образом взрывчатые вещества попали на борт президентского лайнера? Их, разумеется, заложили во время ремонта самолета в России в 2009 году.

То есть и виновники трагедии уже, по сути, установлены — российские спецслужбы, которые действовали по указке Кремля. Настоящий акт государственного терроризма!

«Нет сомнений в том, что трагедия была вызвана целым рядом преднамеренных действий как в области капитального ремонта самолета Ту-154М, бортовой номер 101, подготовки официальной правительственной делегации в Катынь, преднамеренно ложного ведения самолета на посадку за тысячу метров до аэропорта российскими контролерами, так и аварией и взрывами, которые в конечном счете уничтожили самолет и привели к гибели президента Польши и всей правительственной делегации», — утверждает комиссия польского Сейма.

Оцените масштаб этих дьявольских планов. Одной взрывчатки на борту самолета Качиньского российским властям показалось мало. Вдруг не сработает?

Для гарантированной ликвидации президента Польши пришлось подключить диспетчеров, которые «преднамеренно ложно» вели самолет на посадку.

Роковое столкновение левого крыла лайнера с березой — это тоже часть российской спецоперации? Ведь касание было, Мацеревич не доказывает обратное. Он просто утверждает, что самолет не мог получить такие повреждения «лишь от столкновения с землей».

К польской версии есть еще несколько вопросов. Наиболее очевидный: как можно было «прозевать» взрывчатку на борту президентского самолета? Напомним, что тротил якобы заложили в двух местах еще в 2009 году. И лица, которые отвечают за безопасность первого человека страны, ее не обнаружили.

«Я знаю, как работают с такими самолетами — каждый закуток проверяют. Причем осматривают как техники, так и спецслужбы. Пропустить наличие посторонних вещей, тем более имеющих признаки взрывчатых веществ — это исключено», — утверждает авиационный инженер и эксперт по авиакатастрофам Виктор Алкснис.

Почему вообще российские спецслужбы решили взорвать самолет Качиньского на территории РФ? Да еще использовали для этого обыкновенный тротил, следы которого польские эксперты потом обнаружили на телах погибших и обломках самолета? Неужели в ФСБ даже не захотели заметать следы? Замысел поистине дьявольский, а метод почему-то выбран дилетантский…

Также непонятно, почему остатки тротила, гексогена и пентрита (целый «джентльменский набор»!) не обнаружила предыдущая комиссия Мацея Ласека. Технически это не самая трудная задача. Мацеревич и компания справились с ней даже через много лет после трагедии. Якобы справились. Вся их деятельность — одно сплошное «якобы». Возможно, именно поэтому публикация окончательного отчета затягивается.

Комиссия просто пытается отсрочить тот неприятный момент, когда выяснится, что «король-то голый». В польской оппозиции выдвигают не менее правдоподобную теорию: повторное расследование катастрофы является банальным «распилом» бюджетных средств. И чем дольше оно продолжается, тем больше денег «прилипает» к чьим-то рукам.

В польской оппозиции выдвигают не менее правдоподобную теорию: повторное расследование катастрофы является банальным «распилом» бюджетных средств. И чем дольше оно продолжается, тем больше денег «прилипает» к чьим-то рукам.

«Подкомиссия не представила новых доказательств иного хода событий, предпринятые действия не приближают ее к этой цели, но стоят дорого. Сколько — неизвестно, потому что эта информация давно скрыта от общественности и парламентариев», — заявил на недавнем заседании в Сейме Мацей Ласек.

С позиции политической целесообразности для правящей партии невыгодно публиковать итоговый документ, который поставит точку в этой истории.

Потому что какое здесь может быть продолжение? Польская комиссия сделала свои сумасбродные окончательные выводы — Путин покрутил пальцем у виска, отказавшись их признавать. Инцидент, как говорится, исчерпан.

Но пока Мацеревич продолжает заниматься бурной конспирологической деятельностью, тема катастрофы под Смоленском останется актуальной.