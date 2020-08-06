Кому выгодна трагедия? Катастрофа, сравнимая с маленькой Хиросимой

19:13

Возникает, надо сказать, множество вопросов в связи со странными моментами, сопровождающими происшествие в столице Ливана Бейруте

Взрыв в морском порту столицы Ливана Бейруте сотряс вечером 4 августа весь город, а взрывную волну от него почувствовали даже на расстоянии в 240 км – в Никосии на Кипре! Всегда стоит вопрос, кому выгодно.

Большая катастрофа накрыла ливанскую столицу, и последствия её будут крайне тяжёлыми для всей страны, которая уже и без того находится в экономическом, финансовом и эпидемическом кризисе. Высший совет обороны Ливана объявил пострадавшую от взрыва столицу страны зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить двухнедельное чрезвычайное положение. 5 августа объявлено в Ливане днём траура.

Надо сказать, что за всю историю существования морского порта Бейрута не случалось такого короткого замыкания электропроводки, которое принесло бы ущерб, сравнимый с большой военной агрессией!

Порт Бейрута - один из важнейших портов региона Ближнего Востока, раньше он был главным транзитным портом всех арабских стран.

В наши дни им интересовались даже китайцы, они были готовы его расширить, и есть конкретные предложения по этой теме. Также Россия и Ливан в своё время разработали благоприятное соглашение по сотрудничеству, которое позволило бы военно-морскому флоту РФ использовать ливанские порты, однако проамериканские прозападные политические силы в Ливане заблокировали в 2018 году подписание данного соглашения.

Через морской порт Бейрута проходят более 70% импортируемых Ливаном продуктов, необходимых для выживания страны, которая находится под американскими финансовыми санкциями. Порт – это главная артерия Ливана! Теперь страна практически утратила возможность получать, хранить даже пшеницу, и равно как и прочее зерно.

Возникает, надо сказать, множество вопросов в связи со странными моментами, сопровождающими происшествие.

Так, стало известно, что после пожара прогремел огромный взрыв 2750 тонн нитрата аммония, и данный опасный реагент был конфискован с направлявшегося, по документам, в Африку судна ещё в 2014 году. На самом деле, груз был предназначен для отправки террористическим группировкам в Сирии, заказчиком являлись арабские заливские монархии, действующие по приказу американского Белого дома и Пентагона. Во время обследования судна и обнаружения перевозимого на нём груза в его корпусе были обнаружены повреждения, полученные кораблём во время плавания. Опасный груз перевозили и хранили в очень «подходящем месте»! Таким образом, позднее нитрат аммония был перемещён на ответственное хранение в отделение № 12 до срока, пока не будет принято решение о его изъятии.

По непонятным причинам данный груз вплоть до сих пор хранился в контейнерах в ливанском морском порту. Он не был уничтожен, и за 6 лет с ним ничего не произошло. И вдруг, когда в Ливане создано правительство, которое пытается быть независимом от американского и саудовского инструктажа, внезапно детонируют несколько тонн нитрата аммония в порту Бейрута!

Я лично не верю в случайности, особенно, когда последствия имеют широкомасштабной характер.

Американцы недавно были взбешены, когда Минздрав Ливана принял решение о закупке из дружеских стран жизненно важных медикаментов, предназначенных для лечения тяжёлых онкологических заболеваний, цена которых в разы ниже, чем у американских препаратов, долго не имевших конкурентов и пользовавшихся монополией на фармацевтическом рынке в Ливане. Вряд ли случайно, что 90% из тех жизненно важных медицинских препаратов, которые необходимы для лечения тяжёлых заболеваний, были уничтожены этим взрывом. Да и в условиях пандемии они - незаменимы.

Приведу, к слову, пример, как администрация Трампа пытается «помогать» ливанскому народу в той же сфере здравоохранения. Незадолго до катастрофы больница американского университета в Ливане выгнала около 850 медицинских сотрудников и сократила работоспособность учреждения - как раз в то время, когда Ливан, как и любая страна в мире, в условиях пандемии нуждается во всех возможных медицинских ресурсах...

Жители Бейрута за последнее время замечали усиление активности израильских дронов над столицей, особенно, в районе порта. Вчера перед большим и мощным взрывом порта к месту на тот момент ещё локального пожара, как видно нам на целом ряде записей, подлетал некий объект, который, не исключено, что может быть и дроном. Затем раздался взрыв.

Что до официальных израильских лиц, то сразу после взрыва несколько из них заявили, что не имеют отношения к данному событию. Да и понятно, что кишка у них тонка, чтобы совершить такое в одиночку и остаться без ответа. Однако же их предложение помочь Ливану является ничем иным, как дешёвым сарказмом, равно как и аналогичное, которое исходит из Белого дома.

Велика вероятность, что дроны были - их, однако выполняли американский заказ. Для страны, которая разработала 11 сентября 2001 года и которая первой в мире стала бомбить ядерным оружием мирные города, такой коварный план вполне присущ по стилю.

Всё это произошло на фоне «ожидаемого» 7 августа вердикта международного трибунала в Гааге по убийству проамериканского и просаудовского бывшего пример-министра Ливана Рафика Харири, целью покушения на которого было обвинить в нём Сирию и заставить вывести сирийские войска из Ливана, следом обвинить силы Сопротивления в данном покушении, разжечь межконфессиональный кризис в Ливане и спровоцировать политическое сотрясение во всём регионе.

И также очень вероятно, что взрыв порта Бейрута - один из серии диверсий, сопровождающих ход избирательной кампании главы Белого дома, а часть всё той же серии не так давно была реализована посредством ряда взрывов и в Иране.

Кому всё это выгодно, тот и заказчик - независимо от мелких исполнительней и частных инструментов.

Автор: Ахмад Хаж Али