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Премьер Венгрии назвал иммигрантов биологической угрозой

15:41 7.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил закрыть страну от мигрантов, так как они представляют собой "биологическую угрозу", пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По словам Орбана, нелегальные мигранты, пытающиеся въехать в страну бесконтрольно, не только нарушают венгерские законы, но и "представляют собой биологическую угрозу". 

"Эта фраза серьезная, и я произношу ее осторожно", - добавил глава венгерского правительства.

Свое заявление он объяснил пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Орбан отметил, что не все мигранты могут быть носителями COVID-19, однако некоторые могут быть инфицированы данным вирусом. И так как нельзя понять, кто из них заражен, а кто нет, то все иммигранты, прибывающие в страну, должны рассматриваться как потенциальные носители COVID-19.

"Это может показаться несправедливым, но, с другой стороны, мы должны думать о самозащите, венгры могут стать жертвами вируса", - пояснил Орбан.

За время пандемии в Венгрии было зарегистрировано 4,6 тыс случаев заражения вирусом, скончались 602 человека. 

Темы: Коронавирус, Венгрия, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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07.08.2020, 23:09
Гость: gvozd

насчет биоугрозы он Прав.
я знаю медицинсую статистику и это Постоянная головная боль у медиков.
сами подумайте, есть болезни специфичные для регионов и для наций тоже.. и вот дура-меркель к примеру зовет мусульманксих террористов в германию (а на самом деле в европу) ни у кого не спрашивая разрешения.
вся это черная волна НЕЛЕГАЛОВ тащит с собой из африки и ближнего востока далеко не только свои социальные проблемы и привычки - они тащат вирусы и болезни которые в европе либо никогда не существовали, либо давно выведены.
у европейцев тупо нет иммунитета к этой иноземной заразе.
а ведь это не все..
левые политки в ес, Целенаправленно удушают белых мужчин и навязывают "норму" - каждому негру по европейской блондинке..
и эта зараза Стремительно распространяется половым путем.
в европе и в сша например НЕ проводят ряд тестов на сексуально-трансмиссивные-заболеванияж - даже если пациент их Запрашивает.. циркулярно врачам запрещено их назначать.
я например блондинок давно сторонится стал - большинство из них просто ходячие биомусорники африканского континента..
07.08.2020, 22:52
Гость: Юляша

Что завываешь,бендерко ?у табя зелик дуже носатый е :)))
07.08.2020, 22:45
Гость: Сердечник

известная песня, видать проблем нахватали, надо хоть часть на кого-то свалить, а лучше все.
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