Премьер Венгрии назвал иммигрантов биологической угрозой

15:41

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил закрыть страну от мигрантов, так как они представляют собой "биологическую угрозу", пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По словам Орбана, нелегальные мигранты, пытающиеся въехать в страну бесконтрольно, не только нарушают венгерские законы, но и "представляют собой биологическую угрозу".

"Эта фраза серьезная, и я произношу ее осторожно", - добавил глава венгерского правительства.

Свое заявление он объяснил пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Орбан отметил, что не все мигранты могут быть носителями COVID-19, однако некоторые могут быть инфицированы данным вирусом. И так как нельзя понять, кто из них заражен, а кто нет, то все иммигранты, прибывающие в страну, должны рассматриваться как потенциальные носители COVID-19.

"Это может показаться несправедливым, но, с другой стороны, мы должны думать о самозащите, венгры могут стать жертвами вируса", - пояснил Орбан.

За время пандемии в Венгрии было зарегистрировано 4,6 тыс случаев заражения вирусом, скончались 602 человека.