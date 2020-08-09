]]>
]]>
Главная В мире Новости

В Белоруссии в день выборов наблюдаются проблемы с интернетом

13:02 9.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

В день выборов президента Белоруссии в Минске после восьми часов утра у пользоватлей интернета начались проблемы с некоторыми сервисами. Позже о похожем сообщили жители Минской области и Витебска, а также Брестской и Гомельской областей, пишут местные СМИ.

«Очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса», «Очень медленно загружается YouTube», «Отваливаются Google-сервисы», «В офисе лег шифрованный трафик на ресурсы за пределами РБ. Внутренние сайты РБ еще работают, мессенджеры тоже», приводит сообщения пользователей Tut.by.

Оператор "Белтелеком" объяснил проблемы с интернетом "перегрузкой каналов из-за зарубежного трафика".

"В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим", — прокомментировал ситуацию изданию Onliner заместитель гендиректора "Белтелекома" по техническим вопросам Вадим Шайбаков.
 

Темы: Выборы в мире, Белоруссия
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.08.2020, 19:54
Гость: Неуч

Не отправитесь собственным ядом. Пожалуйста!
09.08.2020, 17:19
Гость: А

жаль.
09.08.2020, 16:01
Гость: Витебск

В стране его просто ненавидят, все. Особенно как он вел себя с коронавирусом. Люди умирали, а он про водку и трактор. Ну напишет ему Ермошина 70 процентов, ненависть никуда же не денется.
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации