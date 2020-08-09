В Белоруссии в день выборов наблюдаются проблемы с интернетом

13:02

В день выборов президента Белоруссии в Минске после восьми часов утра у пользоватлей интернета начались проблемы с некоторыми сервисами. Позже о похожем сообщили жители Минской области и Витебска, а также Брестской и Гомельской областей, пишут местные СМИ.

«Очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса», «Очень медленно загружается YouTube», «Отваливаются Google-сервисы», «В офисе лег шифрованный трафик на ресурсы за пределами РБ. Внутренние сайты РБ еще работают, мессенджеры тоже», приводит сообщения пользователей Tut.by.

Оператор "Белтелеком" объяснил проблемы с интернетом "перегрузкой каналов из-за зарубежного трафика".

"В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим", — прокомментировал ситуацию изданию Onliner заместитель гендиректора "Белтелекома" по техническим вопросам Вадим Шайбаков.

