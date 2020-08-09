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Лукашенко рассказал о письме от Путина по поводу «задержанных боевиков»

14:38 9.08.2020
Фото с сайта wikipedia.org

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным россиянам.

Белорусский лидер заявил, что получил от российского коллеги письмо с изложением всех фактов "по задержанным боевикам".

"Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день", - приводит слова Лукашенко "Интерфакс".

По словам президента, на следующий день он получил от президента РФ письмо. "По-моему, на пяти страницах. С изложением всех фактов. И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты", - отметил глава государства.

"Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, - заблуждаетесь", - добавил он.

"Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, "вагнеры" и прочие на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть нашего разговора с президентом России", - заявил Лукашенко

Он не исключил, что ситуацию с боевиками "может быть, третья страна спровоцировала". "Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска", - подчеркнул он.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что прокуроры России и Украины не приехали. 6 августа президент Белоруссии поручил вызвать в Минск генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными "боевиками".

Темы: Спецслужбы, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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09.08.2020, 19:17
Гость: stalker

Если между Белоруссией и Украиной все ништяк, то зачем принимать меры по укреплению именно белорусско-украинской границы ? А что до разговоров президентов этих двух стран, то поболтать можно о чем угодно. Но у Зеленского авторитета серьезного нет даже внутри Украины. С чего вдруг в Белоруссии к нему прислушиваться будут ?
09.08.2020, 19:17
Гость: прокуроры России и Украины не приехали

Потому как рыльце в пушку.
09.08.2020, 17:53
Гость: Боевиков под суд

Правоохранительные органы Беларуси и Украины будут сотрудничать по вопросу задержанных под Минском боевиков в рамках подписанных международных соглашений. Об этом в среду, 5 августа, сообщила администрация президента Беларуси. Правоохранительные органы будут сотрудничать по данному вопросу. Кроме того, президенты двух стран также договорились об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Беларуси Александром Лукашенко затронул вопрос о задержанных в Беларуси боевиках.

"Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам", - говорится в сообщении президентской администрации Беларуси.
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