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СК Белоруссии возбудил уголовные дела против участников массовых протестов

09:01 10.08.2020
© KM.RU, Соцсети и стоп-кадры из видео
© Tut.by

В Белоруссии против протестующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

По словам главы СК республики Ивана Носкевича, речь идет о задержанных в Минске и других городах, где пострадали десятки силовиков: митингующие использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

В воскресенье вечером в Белоруссии, где прошли выборы президента страны, начались акции протеста. Люди стали выходить на улицы после оглашения предварительных результатов выборов, согласно которым  Александр Лукашенко набирает 79,7%.

Всю ночь в Минске и других городах республики проходили жесткие столкновения граждан со стражами правопорядка. В какой-то момент ОМОН перешел в наступление, открыв огонь по протестующим. Использовались резиновые пули, водометы и световые гранаты.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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10.08.2020, 13:40
Гость: gvozd

я против ограничения свободы мнений - это Безусловное Право.
иначе все превращается в очередной иврейский Гулаг, очень быстро.
умнее надо быть и бить Кагал его же приемами.
это как его, сгашный Говид разбушевался - срочный карантин, отказников за то что подвергают опасносте заражения полицию подвергнуть принудительной госпитализации.
вон в австралии тамошние Социалисты уже форменный фашизм ввели - людей разбивая стекло силой выволакивают из машин, врываются в дома, арестовывают Вместе с Детьми на улице за плакат.. в англии готовятся принять закон о принудительном Сносе Домов ради Говида..
смотрите какое широкое поле для деятельности социалистическим вертухаям - и весь мир молчит как в рот воды набрамши.
а тут поле непаханное.. варварство просто.. стрелять резиновыми пулями, ужос.
надо как в сша, где Военные шеренгами
ходят по улицам и стреляют по всем кто не спрятался или Солдаты врываются в квартиры что бы проверить соблюдение Говида.., а скоро Они Же будут насильно вкалывать святуя воду, ой "вакцину" от била гейтса и Кагала.
10.08.2020, 13:11
Гость: Контрразведчик

При Кобе их бы оправили на перековку в ИвдельЛаг. Сколько бездельников ходит на митинги, ужасть.
10.08.2020, 12:59
Гость: IgS

Самое простое - это конфискация имущества семей зачинщиков, увольнение с работы и переселение всех даже если он совершеннолетний.
Не признавшие результаты выборов и заявляющие об этом это госизмена, 8-15, с лишением прав голосовать и участвовать в выборах пожизненно
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