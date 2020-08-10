СК Белоруссии возбудил уголовные дела против участников массовых протестов

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В Белоруссии против протестующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

По словам главы СК республики Ивана Носкевича, речь идет о задержанных в Минске и других городах, где пострадали десятки силовиков: митингующие использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

В воскресенье вечером в Белоруссии, где прошли выборы президента страны, начались акции протеста. Люди стали выходить на улицы после оглашения предварительных результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко набирает 79,7%.

Всю ночь в Минске и других городах республики проходили жесткие столкновения граждан со стражами правопорядка. В какой-то момент ОМОН перешел в наступление, открыв огонь по протестующим. Использовались резиновые пули, водометы и световые гранаты.