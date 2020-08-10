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Словакия высылает трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

21:02 10.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

Власти Словакии приняли решение выслать трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, пишет "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что дипломаты должны покинуть Словакию до конца этой недели. Соответствующее решение было принято на уровне правительства страны.

Словацкие СМИ, в свою очередь, приводят комментарий представителя МИД Словакии, подтвердившего информацию о высылке российских дипломатов. По его словам, Словакия стремится к хорошим двусторонним отношениям с Москвой, однако дипломаты совершили нарушения и потому покинут словацкую территорию.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия даст симметричный ответ на высылку дипломатов. "Безусловно, подобные шаги омрачают фон российско-словацких отношений и вынуждают Москву на рассмотрение вопроса о симметричных ответных мерах. Принцип взаимности никто не отменял в дипломатической практике", - сказал Слуцкий.

Темы: Россия, Словакия, Разведка и шпионаж в мире, Международные соглашения и дипломатия
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10.08.2020, 22:25
Гость: Великая победе российсой дипломатии

Все ее боятся, все в мире уважают. Вы верьте. Вера в величие россиян она миру польза. Когда придет время, вам покажут реальное величие и значение РФ в мире.
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