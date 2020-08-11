Экс-кандидаты в президенты Белоруссии обжалуют итоги выборов

11:08

Бывшие соперники Александра Лукашенко в президентских выборах в Белоруссии планируют подать жалобы в Центризбирком в связи с несогласием с итогами прошедших выборов, пишет "Интерфакс".

Так, о своем намерении подать жалобу в ЦИК объявил экс-кандидат Андрей Дмитриев. Суть жалобы - тотальная фальсификация подсчета голосов и нарушения законодательства о выборах.

По его словам, ранее наблюдатели его избирательного штаба уже направили ряд жалоб в прокуратуру а ЦИК, так как ими было зафиксировано много нарушений законодательства о выборах.

Аналогичное заявление сделал экс-кандидат в президенты Сергей Черечня. Он собирается подать от себя лично жалобу в ЦИК с той же формулировкой: многочисленные нарушения и фальсификация итогов выборов. Наблюдатели из его избирательного штаба также "зафиксировали многочисленные нарушения разного характера и подали жалобы в ЦИК и Генпрокуратуру".

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская - 10,9%, Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.