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Экс-кандидаты в президенты Белоруссии обжалуют итоги выборов

11:08 11.08.2020
Александр Лукашенко
Фото с сайта wikipedia.org

Бывшие соперники Александра Лукашенко в президентских выборах в Белоруссии планируют подать жалобы в Центризбирком в связи с несогласием с итогами прошедших выборов, пишет "Интерфакс".

Так, о своем намерении подать жалобу в ЦИК объявил экс-кандидат Андрей Дмитриев. Суть жалобы - тотальная фальсификация подсчета голосов и нарушения законодательства о выборах. 

По его словам, ранее наблюдатели его избирательного штаба уже направили ряд жалоб в прокуратуру а ЦИК, так как ими было зафиксировано много нарушений законодательства о выборах.

Аналогичное заявление сделал экс-кандидат в президенты Сергей Черечня. Он собирается подать от себя лично жалобу в ЦИК с той же формулировкой: многочисленные нарушения и фальсификация итогов выборов. Наблюдатели из его избирательного штаба также "зафиксировали многочисленные нарушения разного характера и подали жалобы в ЦИК и Генпрокуратуру".

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская - 10,9%,  Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.

Темы: Белоруссия, Борьба оппозиции за власть за рубежом, Выборы в представительные органы власти в мире
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