Злой старушки ядерные погремушки: глобальному ядерному балансу пришёл конец

Американские СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп намерен перечеркнуть еще одно важнейшее соглашение между Россией и США

Старушка-Америка лихорадочно вооружается. Вашингтон возвращается во времена холодной войны с Советским Союзом. Для «сдерживания России» Пентагон планирует вернуть на флот крылатые ракеты морского базирования с ядерными боевыми частями.

Американские СМИ сообщают: президент Трамп намерен перечеркнуть еще одно важнейшее соглашение между Россией и США — договоренность о неразмещении на боевых кораблях тактического ядерного оружия, добровольно принятую на себя сторонами в одностороннем порядке ещё в 90-х годах прошлого века. Вместе с такими соглашениями, как договора о противоракетной обороне, о ракетах средней и меньшей дальности и об ограничении стратегических наступательных вооружений, эти договорённости 20 с лишним лет обеспечивали более-менее предсказуемый баланс сил в области тактических ядерных вооружений во всей Евразии. А с учетом глобальной досягаемости флотов США и России — и во всём мире тоже.

Теперь старому балансу пришёл конец. Трамп в этом отношении действует вполне предсказуемо. В ХХ веке все американские президенты, независимо от своей партийной принадлежности, последовательно и целенаправленно разрушали систему ядерного паритета с Россией. Первым, в 2001 году, в историю ушел Договор о противоракетной обороне, отвергнутый Бушем-младшем, за ним в 2019-м последовал договор о ракетах средней дальности, убитый Трампом, на подходе, в 2021-м, выход США из последнего соглашения с Москвой об ограничении стратегического ядерного оружия. А теперь, вдобавок ко всему, тактическое термоядерное оружие может вернуться на американские корабли и подводные лодки, патрулирующие у берегов России.

Отчаянно пытаясь остановить деградацию военной мощи США, Вашингтон, похоже, хочет повторить старую историю. Там помнят, как в начале 80-х годов прошлого века появление ядерных крылатых «Томагавков» на американском флоте заставило советское руководство пережить немало неприятных минут. Но тогда, 40 лет назад, у СССР просто не существовало надёжного способа их сбивать. Впрочем, уже в 1981-м году, ответом на американский вызов стали русские тяжёлые перехватчики МиГ-31. Военно-промышленный комплекс СССР сумел в кратчайшие сроки выпустить 520 единиц этих уникальных самолётов, а их способность обнаруживать и сбивать малозаметные цели существенно обесценила боевую эффективность летающих американских «топоров».

И вот теперь, если Трамп действительно санкционирует ядерное перевооружение флота США, о котором уже объявил Пентагон, на каждом американском корабле и подлодке могут опять появиться торпеды и ракеты с ядерной боевой частью. Но времена изменились, и эффект от этих действий может оказаться для Вашингтона совершенно неожиданным. Россия, которая сегодня, в отличие от США, вооружена тактическим ядерным оружием «до зубов», способна очень быстро и очень болезненно ответить Дяде Сэму.

Дело в том, что у США нынче просто нет ядерных головных частей для систем оружия, которые можно оперативно развернуть на морских носителях. Все тактические ядерные боеприпасы, за исключением нескольких сотен авиационных бомб свободного падения, были уничтожены Вашингтоном ещё в 90-х годах, после того, как Белый Дом решил, что русская ядерная мощь окончательно сломлена, и Москва уже никогда не будет представлять для него серьёзной военной угрозы. А создание новых атомных боеголовок, учитывая потерю Пентагоном за последние десятилетия многих ядерных технологий, потребует, как признался ещё в 2018 году сам Трамп, не менее 20 лет.

Кстати, России здесь тоже особо радоваться не приходится. Нынешняя неспособность американцев создавать новые боеголовки может подтолкнуть их к опасной идее использовать остатки старых боезарядов, пылившихся на складах со времён холодной войны с СССР. Но если США попробуют вернуть в строй старые тактические боеголовки эпохи Брежнева и Никсона, это создаст массу проблем, даже не военных, а чисто технологических. Назначенные сроки хранения таких старых ядерных боевых частей, которые устанавливались ещё на ранних версиях «Томагавков», уже давно вышли. Продление их весьма проблематично и сомнительно. А это значит, что к рискам военного ядерного столкновения добавятся риски технических инцидентов и возможных ядерных аварий, способных даже в мирное время спровоцировать катастрофу, по масштабам ничуть не меньшую печально знаменитого Чернобыля.

Россия, кстати говоря, в отличие от США, никаких оружейных ядерных технологий в ХХI веке не утратила. Наоборот, за последние 20 лет Москва радикально нарастила свои возможности в этой области. И сегодня, если понадобится, мы способны производить сотни тактических ядерных боеголовок нового поколения каждый год.

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Впрочем, у американского флота и без ядерного перевооружения полно проблем. Для примера достаточно взглянуть на супер-авианосец нового поколения "Джеральд Форд".

Это – самый дорогой боевой корабль в истории. Его стоимость уже превысила 14 миллиардов долларов. К разработке этого монстра Пентагон приступил еще в середине 90-х годов. Заложили корабль в 2005 году, спустили на воду в 2013-м, в состав военно-морских сил приняли в 2017 году. По планам командования ВМС, он уже тогда должен был сменить первый американский атомный авианосец "Энтерпрайз", который нёс службу с 1961 г. и был списан ещё в 2012-м. Но увы, «Джеральд Форд» до сих пор не готов к боевым действиям и, как говорят эксперты, вряд ли сможет полноценно выполнять задачи дальних морских походов раньше 2024 года!

На бумаге возможности этого авианосца действительно поражают воображение. Автономность плавания практически не ограничена, лишь один раз в три с половиной месяца надо запасаться новой порцией провианта. В авиакрыле "Джеральда Форда" почти сто летательных аппаратов различного назначения, в том числе истребители «Супер Хорнет», невидимки F-35, самолеты электронного противодействия «Гроулер» и дальнего радиолокационного обнаружения «Хоккай», транспортники «Грейхаунд». Кроме того, авианосец рассчитан на базирование вертолетов «Си Хок» и разных типов беспилотных летательных аппаратов.

Экипаж "Джеральда Форда" – более 4,5 тысяч человек. По сравнению с авианосцами предыдущего поколения, площадь его полетной палубы увеличена, а её компоновка позволяет быстрее перемещать боеприпасы и самолеты, существенно увеличивая интенсивность использования авиакрыла.

Так на бумаге. Но реальность гораздо более мрачная.

Ввести авианосец в эксплуатацию собирались ещё в 2016-м. Однако тогда "Джеральд Форд" с треском провалил проверку на боеспособность. Еще до первого выхода в море на борту обнаружили множество неисправностей, настолько серьёзных, что некоторые из них можно было устранить только перепроектированием. Прежде всего, плохо себя показали электромагнитные аэрофинишеры, отвечающие за торможение садящихся на палубу самолётов. Разработчики клялись, что они смогут без сбоев обеспечить 1600 посадок, но на практике оказалось — не больше 25, т.е. в 64 раза меньше обещанного! А стартовая электромагнитная катапульта, разгоняющая самолёты при взлёте, обеспечила лишь четыреста взлетов вместо заявленных четырех тысяч…

Провалили испытания и самолётоподъемники, т.е. лифты, поднимающие летательные аппараты из трюмов на полётную палубу. Эту проблему не удалось решить до сих пор — из 11 подъемников штатно действуют только два, что драматически ограничивает боеготовность корабля в целом. Наконец, в ходе предварительных испытаний специалисты выявили неполадки в перспективных радиолокационных станциях, созданных специально для авианосцев нового проекта. Они, увы, просто не могли гарантировать безопасность полётов в зоне их действия.

Тем не менее 8 апреля 2017 года "Джеральд Форд" вышел в море, а 31 мая корабль ввели в состав ВМС США. Однако трудности не закончились. Во время первого же серьёзного плавания практически сразу вышли из строя опорные подшипники гребных валов. Корабль вернули в базу, на устранение неисправности ушло несколько месяцев. Дальше — больше. В 2018-м на ходовых испытаниях вышла из строя силовая установка корабля. Да так вышла, что в базу для ремонта авианосец пришлось тянуть на буксире. Её починили, но через год силовая установка опять сломалась — и "Джеральд Форд" вновь надолго застрял у причала.

Беда ещё в том, что по мере устранения выявленных неисправностей, выплывают всё новые и новые недоделки. Подъёмники и электромагнитные катапульты по-прежнему постоянно выходят из строя. А месяц назад система управления катапультами и вовсе отказала, так что взлеты с палубы пришлось прекратить на целых пять дней. Но хуже всего то, что хвалёные новомодные катапульты, как выяснилось, вообще не способны поднять в небо палубную версию истребителя пятого поколения F-35 — у них просто не хватает для этого мощности.

Несмотря на всё это, в Штатах ударными темпами строится еще один авианосец подобного типа — "Джон Кеннеди". Его спустили на воду в октябре 2019 года, а в состав флота должны ввести в 2024 году. Но исходя из проблем «Джеральда Форда», «Кеннеди» вряд ли достигнет боеготового состояния раньше 2029-30 года.

Первоначально в Пентагоне говорили о необходимости построить десять-двенадцать кораблей этого типа. Однако, далеко не факт, что этим планам теперь суждено сбыться. На фоне появления русских гиперзвуковых ракет, для которых американские авианосцы – лишь огромные, неуклюжие и беззащитные цели, в военном ведомстве США сейчас горячо спорят о том, нужен ли Дяде Сэму столь многочисленный авианосный флот.

Нынешний глава Пентагона Марк Эспер уже заявил, что он заинтересован в менее масштабных авианосных силах. Новую структуру флота Вашингтон собирается окончательно утвердить осенью 2020 года, но не факт, что это случится во-время. Пока предполагается, что количество авианосцев сократится, но взамен увеличится число кораблей меньшего водоизмещения — в частности, фрегатов.

Впрочем, американские фрегаты (которые, к слову, ещё надо построить, пока их просто нет) станут для наших морских гиперзвуковых «Цирконов» целями не намного более сложными, чем авианосцы, и в случае необходимости также пойдут на дно.