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Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения» Белоруссии

13:44 12.08.2020
Фото с сайта belsat.eu
Фото с сайта belsat.eu

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало анонсировал 12 августа создание «Фронта национального спасения». Об этом он объявил в своем Telegram-канале.

Цепкало называет три главные цели организации. Это мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и «насильственного захвата государственной власти» Александром Лукашенко, борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы.

Третья цель Фронта – защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей.

По официальным данным, Лукашенко набрал 80,08%, Светлана Тихановская — 10,09%. Штаб Тихановской не признал озвученные ЦИК итоги. Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Комиссия приняла жалобу.

В тот же день единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская покинула страну и прибыла в Литву. За три дня протестов задержаны уже более 6 тысяч человек.

Темы: Белоруссия, Массовые акции и беспорядки в мире, Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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12.08.2020, 17:56
Гость: Иван Иваныч

Комитет спасения царства литовского Беларуси припоздал эдак лет на 400.
12.08.2020, 17:27
Гость: Ссссс!!!!!!!

Откуда у него деньги на деятельность фронта?От Запада вряд ли,иначе не сидел сейчас он у нас.Кремль такого фронта не поддержит сами понимаете почему.Так откуда?
12.08.2020, 17:26
Гость: Москва

Одни незалежанцы, как и у нас!
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