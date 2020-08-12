Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения» Белоруссии

13:44

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало анонсировал 12 августа создание «Фронта национального спасения». Об этом он объявил в своем Telegram-канале.

Цепкало называет три главные цели организации. Это мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и «насильственного захвата государственной власти» Александром Лукашенко, борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы.

Третья цель Фронта – защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей.

По официальным данным, Лукашенко набрал 80,08%, Светлана Тихановская — 10,09%. Штаб Тихановской не признал озвученные ЦИК итоги. Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Комиссия приняла жалобу.

В тот же день единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская покинула страну и прибыла в Литву. За три дня протестов задержаны уже более 6 тысяч человек.