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Трамп назвал главной мировой проблемой заключение ядерной сделки с РФ

08:45 12.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Заключение соглашения с Россией по ядерным вооружениям является важнейшей мировой проблемой в настоящее время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире радиошоу Хью Хьюитта.

По словам Трампа, его администрация сейчас работает над совместным с Россией пакетом по ядерным вооружениям. 

В октябре 2019 года Трамп предложил заключить трехсторонее соглашение между США, Россией и Китаем, ограничивающее разработки ядерного вооружения. Оно, по мнению президента США, должно заменить ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года. 

Китай неоднократно заявлял, что не будет участвовать в подобных трехсторонних переговорах. 

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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12.08.2020, 13:08
Гость: Реалло

\\\Трамп назвал главной мировой проблемой заключение ядерной сделки с РФ//
ВЕРНО.А вот для этого сначала придется УБРАТЬСЯ из нашего полушария от слова совсем.
Как это и было при СССР.С бендерой и тп. соседями-фашистами мы разберемся сами.И порядок наведем.
12.08.2020, 11:50
Гость: gvozd

ага, и потому американские педосатанисты Разрушили всю систему ядерного сдерживания и разоружения..
очередная маскировка истинных целей.
12.08.2020, 11:18
Гость: алко50

Соглашение наверное о том, что только США имеет право иметь ядерное оружие и применять его.
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