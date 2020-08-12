\\\Трамп назвал главной мировой проблемой заключение ядерной сделки с РФ//

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Заключение соглашения с Россией по ядерным вооружениям является важнейшей мировой проблемой в настоящее время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире радиошоу Хью Хьюитта.

По словам Трампа, его администрация сейчас работает над совместным с Россией пакетом по ядерным вооружениям.

В октябре 2019 года Трамп предложил заключить трехсторонее соглашение между США, Россией и Китаем, ограничивающее разработки ядерного вооружения. Оно, по мнению президента США, должно заменить ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года.

Китай неоднократно заявлял, что не будет участвовать в подобных трехсторонних переговорах.