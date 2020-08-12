]]>
]]>
Главная В мире Новости

Литва, Латвия и Польша представили план выхода Белоруссии из кризиса

17:40 12.08.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Литва совместно с Латвией и Польшей подготовили план по разрешению кризиса в соседней Белоруссии. Об этом объявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает ТАСС.

«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации», — приводит его слова агентство.

Литовский лидер назвал все пункты: прекращение насилия по отношению к протестующим, освобождение задержанных, старт диалога с представителями гражданского общества. По словам Науседы, если план поддержат, то Литва, Польша и Латвия готовы стать посредниками в организации процесса выхода из кризиса.

Массовые акции протеста и беспорядке в городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента страны. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал больше 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — около десяти процентов. Белорусы не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.
 

Темы: Белоруссия, Латвия, Литва, Польша, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации