Литва, Латвия и Польша представили план выхода Белоруссии из кризиса

17:40

Литва совместно с Латвией и Польшей подготовили план по разрешению кризиса в соседней Белоруссии. Об этом объявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает ТАСС.

«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации», — приводит его слова агентство.

Литовский лидер назвал все пункты: прекращение насилия по отношению к протестующим, освобождение задержанных, старт диалога с представителями гражданского общества. По словам Науседы, если план поддержат, то Литва, Польша и Латвия готовы стать посредниками в организации процесса выхода из кризиса.

Массовые акции протеста и беспорядке в городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента страны. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал больше 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — около десяти процентов. Белорусы не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.

