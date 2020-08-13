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Президенты Польши и Прибалтики призвали Лукашенко к отказу от насилия

21:57 13.08.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Главы четырех стран выступили с совместным заявлением в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Политики призвали его отказаться от насилия в отношении сограждан и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса. Обращение опубликовано одновременно на сайтах президента Польши Анджея Дуды, президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Латвии Эгилса Левитса и президента Литвы Гитанаса Науседы.

«Мы призываем прекратить насилие и призываем к уважению основных свобод, прав человека и гражданина, включая свободу слова, средств массовой информации, собраний и безопасность журналистов», — говорится в документе.

Лидеры четырех стран также призывают Минск выпустить на свободу всех задержанных участников акций протеста и отказаться от новых арестов, а также немедленно начать диалог с представителями оппозиции. Для этого авторы обращения считают нужным создать «круглый стол» по национальному примирению, состоящий из представителей власти и гражданского общества.

«Если белорусские власти выполнят эти требования, то двери для сотрудничества с международным сообществом должны оставаться открытыми. Изоляция — это не путь к процветанию и развитию любой нации», — предупредили главы государств, предложив свое посредничество в деле мирного выхода из кризиса.

В Белоруссии уже четвертый день подряд проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.

Темы: Белоруссия, Латвия, Польша, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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