Лукашенко оценил масштаб забастовок словами «погоду не делают»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете к Минскому заводу колесных тягачей заявил (МЗКТ), где бастуют рабочие. Во время выступления глава государства заявил, что к забастовкам присоединилось небольшое количество рабочих, передает госагентство БелТА.

«Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — сказал Лукашенко.

Сотрудники предприятия встретили его криками «Уходи!» и «Выпускай!». «Спасибо, — сказал в ответ Лукашенко, стоя на площадке из двух военных тягачей. — Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать».

По информации Tut.by, вначале Лукашенко выступил в одном из цехов перед небольшой группой специально отобранных людей. Остальные рабочие в это время ждали белорусского лидера на другой площадке.

Во время общения с сотрудниками завода президент заявил, что в Белоруссии работают над вариантами изменения Конституции, предусматривающими перераспределение властных полномочий. Глава государства отметил, что готов поделиться президентскими полномочиями, «но не под давлением и не через улицу».

«Вы — субъекты экономической деятельности, экономики. Там, куда вы ринулись, другие законы. Чтобы потом не было больно», — сказал Лукашенко. «Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты», — добавил он.