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Лукашенко оценил масштаб забастовок словами «погоду не делают»

11:44 17.08.2020
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете к Минскому заводу колесных тягачей заявил (МЗКТ), где бастуют рабочие. Во время выступления глава государства заявил, что к забастовкам присоединилось небольшое количество рабочих, передает госагентство БелТА.

«Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — сказал Лукашенко.

Сотрудники предприятия встретили его криками «Уходи!» и «Выпускай!». «Спасибо, — сказал в ответ Лукашенко, стоя на площадке из двух военных тягачей. — Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать».

По информации Tut.by, вначале Лукашенко выступил в одном из цехов перед небольшой группой специально отобранных людей. Остальные рабочие в это время ждали белорусского лидера на другой площадке.

Во время общения с сотрудниками завода президент заявил, что в Белоруссии работают над вариантами изменения Конституции, предусматривающими перераспределение властных полномочий. Глава государства отметил, что готов поделиться президентскими полномочиями, «но не под давлением и не через улицу».

«Вы — субъекты экономической деятельности, экономики. Там, куда вы ринулись, другие законы. Чтобы потом не было больно», — сказал Лукашенко. «Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты», — добавил он.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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17.08.2020, 16:09
Гость: И это заметьте Батька только первую пробу делал.

Вторую пробу он будет делать в трибунале Гааги.Пробу тюремной баланды.
17.08.2020, 16:07
Гость: Кот Мурр

Не там нацистов увидел,Соловьиный помёт,не там!
Посмотри кадры подавления карателями Лукашеску народных митингов обошедшие ВЕСЬ МИР ?
.
ВЕСЬ МИР увидел кто - гестаповцы и эсэсовцы,только такие как ты "не видят",ибо ни хотят.
.
Теперь вой не вой соловьиные помёты,а местечковому Гитлеру на планете Земля - МЕСТА НЕТ!
17.08.2020, 16:01
Гость: Кот Мурр

КАКОЕ ПРЕЗРЕНИЕ К РАБОЧИМ,К НАРОДУ У ЭТОГО КОЛХОЗНОГО ФЮРЕРА!!!
--------
Мол,вот все Вы хотите моего ухода,а я плюю на Вас быдло крепостное и не слезу с вашей трудовой шеи!
.
Это презрение всегда у него сквозило к народу белорусскому,которое он обзывал и "народишком"(С) и "быдлом"(С) и "безработными уголовниками-наркоманами"(С) и "двадцатью бездельниками"(С)!
.
Но тут уж всё - личину полностью снял и показал звериный оскал восточного кровавого деспота:
- "Весь Коканд вырежу,но ханом стану!"(С)
.
Да и уходить ему теперь ни как нельзя.После всех его зверств не примут даже в Ростове!Если успеет добежать до вертолёта.
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Так,что кровавый таракан будет держаться за власть всеми лапками в крови,пока его не прихлопнет народный тапок!
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