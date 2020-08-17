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Лукашенко заявил о возможности перевыборов после принятия новой Конституции

18:30 17.08.2020
Во время встречи с рабочими МАЗа
Лукашенко во время встречи с коллективом МАЗа, 17 августа 2020 года. Фото с сайта president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности проведения в республике новых президентских выборов, но только после принятия новой Конституции.

Об этом он рассказал во время визита на Минский завод колесных тягачей.

«Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы - и парламента, и президента, и местных органов власти», - цитирует слова Александра Лукашенко RT.

При этом Лукашенко также отметил, что сейчас уже ведется работа над новой версией основного закона, а ему самому уже пришлось отказаться от двух предложенных версий, так как они мало чем отличались от существующей.

Напомним, ранее президент Белоруссии заявлял, что перевыборов в республике не будет, так как тогда, по его мнению, страна погибнет как государство.

Темы: Белоруссия, Ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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17.08.2020, 23:44
Гость: У

Бить людей омерзитетельно!
17.08.2020, 20:48
Гость: Алмаз

Этот "мужик" (Лукашенко) простой трусишка. Стыдно за него! Какой позор! Уцепился за свою неприкосновенность мёртвой хваткой. Тянет время. Отвлекает свой народ (мужиков) новой конституцией, чтобы только прекратили бузу. Ай-ай, какое позорище!!!!!
Что, президент Лукашенко, страшно нести ответственность за уголовные преступления?
17.08.2020, 20:29
Гость: Киев

Луке капут... И по делом...Лука сам уничтожил все силы которые выступали за присоединение к России, это единственное, что могло спаси экономику Белоруссии. Остались только евроинтеграторы и соросята причем половина из них сидят во властных кабинетах (один Макей фактически второй там человек чего стоит), а вторая половина в так называемой оппозиции. К сожалению Беларусь обречена пойти по пути Украины, т.е. стать как мы нищей дуркой. Жалко конечно людей, но ничего не поделать...
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