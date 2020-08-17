Лукашенко заявил о возможности перевыборов после принятия новой Конституции

18:30

Лукашенко во время встречи с коллективом МАЗа, 17 августа 2020 года. Фото с сайта president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности проведения в республике новых президентских выборов, но только после принятия новой Конституции.

Об этом он рассказал во время визита на Минский завод колесных тягачей.

«Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы - и парламента, и президента, и местных органов власти», - цитирует слова Александра Лукашенко RT.

При этом Лукашенко также отметил, что сейчас уже ведется работа над новой версией основного закона, а ему самому уже пришлось отказаться от двух предложенных версий, так как они мало чем отличались от существующей.

Напомним, ранее президент Белоруссии заявлял, что перевыборов в республике не будет, так как тогда, по его мнению, страна погибнет как государство.