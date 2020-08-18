В Белоруссии найден мёртвым член избиркома, отказавшийся подписать протокол

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Директор Волковысского военно-исторического музея им. П. И. Багратиона 29-летний Константин Шишмаков найден мертвым. По телефону он рассказал жене, что уволился и возвращается домой, однако так и не приехал, писал портал Tut.by.

Он стал одним из двух членов комиссии избирательного участка в Волковыске, которые отказались подписывать протокол. По завершении работы комиссии 13 августа он позвонил жене и сообщил, что направляется домой. Также он заявил, что больше не сможет трудиться на своём месте. После этого звонка на связь он больше не выходил и дома так и не появился.

Спустя несколько дней поисков его тело было найдено в реке Неман.

Причины смерти мужчины сейчас устанавливают специалисты. Официальных комментариев от Следственного комитета пока нет.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Они продолжаются до сих пор.