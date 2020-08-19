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Сформирован президиум Координационного совета белорусской оппозиции

18:47 19.08.2020
Фото с сайта rada.vision

Координационный совет белорусской оппозиции сформировал президиум. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба совета.

В президиум вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, международный медиатор Лилия Власова, юрист Максим Знак, бывший министр культуры Павел Латушко и представитель стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Напомним, Координационный совет белорусской оппозиции был создан с целью транзита власти в стране сторонниками Светланы Тихановской, которая находится в Литве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что создание совета является попыткой захвата власти и пообещал принять меры.

Темы: Белоруссия, Ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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19.08.2020, 21:48
Гость: Евсей

Пока Алексиевич что-то пописывала, ну куда ни шло. Как только влезла в политику, так и дурно завоняло. И сколько таких случаев. Поет себе человек, популярен, нравится народу.Пишет романы, рассказы, играет в шахматы. Все хорошо. Как только влез, естественно, в оппозицию, так и амбрэ несется на весь мир. А как же Град на холме финансирует. Отрабатывать надо. А Веспасиану приписывают фразу, что деньги не пахнут. Еще как пахнут, даже не лупанарием, а разлагающимся трупом.
19.08.2020, 21:37
Гость: Alx

Шайка самозванцев.
19.08.2020, 20:23
Гость: Сплошные вопросы

Интересно, за чей счет они живут? И почему про Хабаровск молчок?
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