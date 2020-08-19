Сформирован президиум Координационного совета белорусской оппозиции

18:47

Координационный совет белорусской оппозиции сформировал президиум. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба совета.

В президиум вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, международный медиатор Лилия Власова, юрист Максим Знак, бывший министр культуры Павел Латушко и представитель стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Напомним, Координационный совет белорусской оппозиции был создан с целью транзита власти в стране сторонниками Светланы Тихановской, которая находится в Литве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что создание совета является попыткой захвата власти и пообещал принять меры.