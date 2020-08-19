СМИ сообщили о замене журналистов Белтелерадио на специалистов из России

20:20

В Белтелерадиокомпанию (БТ), сотрудники который потребовали признать недействительными результаты президентских выборов, приехали работать российские специалисты, сообщают местные СМИ со ссылкой на нескольких сотрудников БТ. Российских коллег якобы взяли на замену бастующим местным сотрудникам.

По словам одной из режиссеров БТ Алены Мартиновской, россиян, которые приехали работать из Москвы, обсуждает между собой руководство. «Как передают наши ребята, у россиян будет соцпакет и зарплата в 5 тыс. [белорусских] руб. (около 150 тыс. руб. — ред.)», — сообщила Мартиновская, отметив, что местные специалисты получают в несколько раз меньше.

Режиссер Белтелерадиокомпании Вячеслав Ломоносов заявил изданию РБК, что не обладает информацией о замене бастующих сотрудников российскими специалистами. Зато Ломоносов сообщил, что 19 августа перед зданием БТ поставили ограждение и пускали только тех, кто не принимал участие в забастовке. «Были сделаны списки тех, кто бастует, и их не пускали и забирали удостоверение», — рассказал он. После того как у здания собралась небольшая группа людей, подошли милиционеры и обещали, что у офиса никаких митингов не будет, и попросили покинуть территорию.