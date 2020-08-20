Рабочие БелАЗа заявили, что хотели провести акцию за Лукашенко

18:49

Работники Белорусского автомобильного завода (БелАЗа) заявили в разговоре с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва» о том, что планировали провести акцию за Александра Лукашенко, но не успели организовать мероприятие.

По их словам, рабочие рассчитывали, что оппозиционные акции прекратятся сами собой.

«Многие говорят, что жалеют, что они упустили момент, как им кажется, когда им надо было выходить на акции в поддержку Лукашенко и действующей власти. Они увидели, что выходит оппозиция с бело-красными флагами и решили, что пускай так оно и будет, спустится на тормозах. В тот конкретный момент у них не было централизованного желания, они его никак не выразили, поэтому и жалеют. Сейчас они говорят: "Давайте, может быть, как-то соберём народ, пройдёмся, покажем, что на самом деле БелАЗ не бастует, а он на стороне власти"».

Ранее рабочие также заявляли об анонимных сообщениях с призывами к протестам. По словам сотрудников завода, родственникам силовиков также поступали угрозы, сообщает радиостанция.