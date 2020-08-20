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Рабочие БелАЗа заявили, что хотели провести акцию за Лукашенко

18:49 20.08.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Работники Белорусского автомобильного завода (БелАЗа) заявили в разговоре с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва» о том, что планировали провести акцию за Александра Лукашенко, но не успели организовать мероприятие.

По их словам, рабочие рассчитывали, что оппозиционные акции прекратятся сами собой.

«Многие говорят, что жалеют, что они упустили момент, как им кажется, когда им надо было выходить на акции в поддержку Лукашенко и действующей власти. Они увидели, что выходит оппозиция с бело-красными флагами и решили, что пускай так оно и будет, спустится на тормозах. В тот конкретный момент у них не было централизованного желания, они его никак не выразили, поэтому и жалеют. Сейчас они говорят: "Давайте, может быть, как-то соберём народ, пройдёмся, покажем, что на самом деле БелАЗ не бастует, а он на стороне власти"».

Ранее рабочие также заявляли об анонимных сообщениях с призывами к протестам. По словам сотрудников завода, родственникам силовиков также поступали угрозы, сообщает радиостанция. 

Темы: Белоруссия, Ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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21.08.2020, 01:27
Гость: Мнение

Не отдавайте Белоруссию забугорной оппозиции а то не будет у вас ни заводов ни работы
21.08.2020, 00:15
Гость: НХ

Владу: "когда послушаешь... агитаторов типа Шахназарова и становится понятно, что Россия против Белоруссии". Я думаю, Вы ошибаетесь. Большинство русских за Лукашенко и против оппозиции, фактически, прозападной и националистической. А Шахназаров выражает непоследовательные взгляды на происходящее некоторой части нашей политической элиты, вроде как патриотической. Например, он выступает с провокационным призывом провести в Белоруссии повторные выборы, хотя сам же сообщает о подсчёте результатов, проведенным оппозиционной организацией, которая признала победу Лукашенко: он получил более 60% голосов. Тогда о чём речь? Имеет место незаконная попытка крупно проигравшей оппозиции перехватить власть. В этом случае нужна соответствующая реакция правоохранительных органов.
Однозначно, что среди всех лидеров СНГ Лукашенко проводил политику в наибольшей степени соответствующую интересам трудящихся, которые должны быть с ним в это сложное время.
P.S. При этом несомненно, что Лукашенко допустил ряд серьёзных ошибок, которые и привели к нынешнему кризису.
20.08.2020, 22:35
Гость: япвыр

лучше шатеров
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