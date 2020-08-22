Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

11:06

Власти Лихтенштейна направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), княжество требует возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны, пишет РБК.

Лихтенштейн оспаривает суверенитет Чехии над более чем 2 тыс. кв. км территории, что более чем в десять раз превышает нынешнюю территорию княжества. Эти земли включают барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице, которые внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Территории были конфискованы на основе чехословацких декретов Бенеша, согласно которым князья Лихтенштейн объявлялись коллаборантами нацистского режима Германии.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек, комментируя жалобу, отметил, что, согласно предварительной позиции страны, дело не должно рассматриваться в ЕСПЧ. По словам Смолека, ранее суд не занимался вопросами, возникшими до принятия Европейской конвенции по правам человека.

Спор между Чехией и Лихтенштейном по поводу конфискованных территорий семьи Лихтенштейн длится более 70 лет. Из-за разногласий, возникших после окончания Второй мировой войны, страны официально установили дипломатические отношения только в 2009 году.