]]>
]]>
Главная В мире Новости

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

11:06 22.08.2020
Флаг Лихтенштейна. Фото с сайта Pixabay.com

Власти Лихтенштейна направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), княжество требует возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны, пишет РБК.

Лихтенштейн оспаривает суверенитет Чехии над более чем 2 тыс. кв. км территории, что более чем в десять раз превышает нынешнюю территорию княжества. Эти земли включают барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице, которые внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Территории были конфискованы на основе чехословацких декретов Бенеша, согласно которым князья Лихтенштейн объявлялись коллаборантами нацистского режима Германии.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек, комментируя жалобу, отметил, что, согласно предварительной позиции страны, дело не должно рассматриваться в ЕСПЧ. По словам Смолека, ранее суд не занимался вопросами, возникшими до принятия Европейской конвенции по правам человека.

Спор между Чехией и Лихтенштейном по поводу конфискованных территорий семьи Лихтенштейн длится более 70 лет. Из-за разногласий, возникших после окончания Второй мировой войны, страны официально установили дипломатические отношения только в 2009 году.

Темы: История Второй мировой войны
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.08.2020, 20:47
Гость: сам Дух Времени в Долгом Двадцатом Веке...

...весь такой простецкий.
Причем от Лиссабона до Владивостока.
22.08.2020, 20:40
Гость: Гость

Неплохо бы посмотреть кто был больший коллаборационист.
22.08.2020, 20:22
Гость: Да

:) Кенигсберг -будем обсуждать только после окончания очередной мировой войны. Если кто-то останется, но это вряд ли...

Немецкие города Данциг и Бреслау по архитектуре - немецкие..по крайней мере Бреслау, во Вроцлаве я был..
--------

А чехи пусть делают, что хотят...они там считаются союзниками,. :) Пусть с немцами посоветуются, если хотят..нам после их трюков с памятниками до лампочки их проблемы..защищать не будем..
Все комментарии (20)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации