Белорусские журналисты потребовали от властей прекратить давление на СМИ

14:25

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей республики остановить давление на СМИ.

«Белорусская ассоциация журналистов требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам», — говорится в заявлении организации.

По данным БАЖ, вечером 21 августа Министерство информации ограничило доступ пользователей Белоруссии к сайтам нескольких изданий и политических движений. Среди заблокированных медиа оказались «Радио Свобода», телеканал «Белсат», «Еврорадио», газета «Солидарность», Udf.by, The Village Беларусь, by.tribuna.com, Masheka.by и другие. Ассоциация добавила, что, помимо этого, министерство огранило доступ к сайту закрытого властями правозащитного центра «Весна», а с 9 августа жители страны не могут открыть сайт и самого БАЖ.

«В пятницу под предлогом выхода из строя печатного станка государственное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати» сорвало выпуск очередных номеров газет «Народная Воля» и «Комсомольская правда в Белоруссии», — уточнили в ассоциации. Она подчеркнула, что это уже третий срыв выхода газеты «Комсомольская правда».

«Белорусская ассоциация журналистов»:

- связывает блокировку интернет-ресурсов и срыв выхода печатных изданий с попыткой властей блокировать информацию о поствыборных протестах в стране и жестком насилии против их участников;

- считает такие действия косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Беларуси;

- заявляет, что в результате этих действий не только нарушаются права журналистов и СМИ, но и ограничивается конституционное право граждан страны на получение полной, достоверной и своевременной информации;

- требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам;

- призывает белорусские и международные организации поддержать это заявление.