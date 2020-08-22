]]>
]]>
Главная В мире Новости

Белорусские журналисты потребовали от властей прекратить давление на СМИ

14:25 22.08.2020

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей республики остановить давление на СМИ.

«Белорусская ассоциация журналистов требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам», — говорится в заявлении организации.

По данным БАЖ, вечером 21 августа Министерство информации ограничило доступ пользователей Белоруссии к сайтам нескольких изданий и политических движений. Среди заблокированных медиа оказались «Радио Свобода», телеканал «Белсат», «Еврорадио», газета «Солидарность», Udf.by, The Village Беларусь, by.tribuna.com, Masheka.by и другие. Ассоциация добавила, что, помимо этого, министерство огранило доступ к сайту закрытого властями правозащитного центра «Весна», а с 9 августа жители страны не могут открыть сайт и самого БАЖ.

«В пятницу под предлогом выхода из строя печатного станка государственное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати» сорвало выпуск очередных номеров газет «Народная Воля» и «Комсомольская правда в Белоруссии», — уточнили в ассоциации. Она подчеркнула, что это уже третий срыв выхода газеты «Комсомольская правда».

«Белорусская ассоциация журналистов»:

- связывает блокировку интернет-ресурсов и срыв выхода печатных изданий с попыткой властей блокировать информацию о поствыборных протестах в стране и жестком насилии против их участников;

- считает такие действия косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Беларуси;

- заявляет, что в результате этих действий не только нарушаются права журналистов и СМИ, но и ограничивается конституционное право граждан страны на получение полной, достоверной и своевременной информации;

- требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам;

- призывает белорусские и международные организации поддержать это заявление.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Взаимоотношения власти и СМИ в мире
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.08.2020, 20:46
Гость: Старый

Ты это "бацкиному" дружку расскажи, Чубайсу, простите, Макею. Это ж надо быть таким упоротым, чтобы людей разогнать, а петрушек госдепа у власти оставить...
22.08.2020, 19:15
Гость: Евсей

О честнейшие белорусские журналисты. Все знают, что они самые честные в мире и в особенности сейчас честность из них льет непрерывным потоком. О великие потомки одной из древнейших профессий в мире, рыцари пера и клавиатуры. Им надобно посвятить оду. В их стройных рядах некая барышня, освященная Нобелевской премией. Надобно ей подкинуть долларов некоторое количество и очередной шедевр белорууской мысли будет изготовлен в кратчайшие сроки. Само собой надобно сей шедевр выдвинуть на Пулитцера и наградить не дожидаясь там какой-то процедуры. Революция требует. А еще лучше из самых патриотичных и патриотичнейших, подогрев их долларами, сформировать роту уличных бойцов за счастье белорусского народа и без промедления снять фильм как оные жертвуя чужими жизнями сражаются до последней капли чужой крови за это самое счастье. И на Оскар его, на Оскар, а лучше сразу на несколько. И побольше паблисити, еще больше и больше, так, чтобы Америка зарыдала и на народные пожертвования на что-нибудь качественно это что-нибудь обеспечить, например отгрохать виллу Тихановской с пожизненным пансионом. Да не забыть ей медаль Пурпурное сердце. Как же героически, с боем прорвалась за границу этой самой ужасной диктатуры, которая даже не смогла воспрепятствовать этому самому, ну этому героическому походу за счастье белорусского народа. Впрочем две медальки будет лучше, не печеньки же.
22.08.2020, 18:22
Гость: stalker

"Среди заблокированных медиа оказались..." А дальше по списку все медиаресурсы, которые ранее засветились в поддержке всех "цветных революций" по всему свету и особенно на постсоветском пространстве. Я не питаю особо теплых чувств к господину Лукашенко. Но логику его поступков понять не трудно. Если те или иные медиаресурсы занимаются раскачиванием ситуации, что приводит к кровопролитию, доступ к ним необходимо ограничить. Проблема же самого Лукашенко состоит в том, что разговаривать с народом и даже со своими приближенными он не умеет. Он не разговаривает. Он нотации читает им как провинившимся школьникам. И это у людей вызывает внутреннее раздражение. Ведь это диалогом по сути не является, т.к. к их мнению никто не прислушивается и его не учитывает. Идет просто навязывание мнения одного человека другим. По типу - "Есть два мнения. Одно мое, а другое глупое". При таком положении дел чтобы Лукашенко не делал сейчас, это пойдет ему же во вред.
Все комментарии (10)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации