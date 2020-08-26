Состояние самого богатого человека Земли впервые превысило $200 млрд

13:09

Состояние главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, по версии издания Forbes, в моменте превысило 200 миллиардов долларов. Безос по результатам рейтинга журнала стал первым миллиардером, состояние которого превысило эту сумму. Данные Forbes Real-Time рассчитывались с учетом стоимости принадлежащих предпринимателю акций, к закрытию торгов его состояние опустилось до 199,7 миллиарда.

Однако даже такая оценка является рекордной для Безоса — с начала июля текущего года американец постоянно богатеет. Например, 2 июля состояние бизнесмена обновило предыдущий максимальный показатель, достигнутый 4 сентября 2018-го, и достигло 172 миллиардов. Это происходит из-за непрерывного роста ценных бумаг Amazon — по данным на 25 августа они прибавили 1,18% — 3346,49 доллара за штуку, капитализация предприятия увеличилась до 1,68 триллиона долларов.

Безос, как отмечает Forbes, владеет 11,1% акций Amazon. Инвестор возглавляет рейтинг самых богатых людей Forbes с 2017 года.

Ранее в августе этого года Джефф Безос продал около миллиона акций своей компании на 3,1 миллиарда долларов, заработав на ценных бумагах около 2,4 миллиарда долларов. Аналитики полагают, что бизнесмен может стать первым в мире триллионером уже в 2026 году.