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Состояние самого богатого человека Земли впервые превысило $200 млрд

13:09 26.08.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Состояние главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, по версии издания Forbes, в моменте превысило 200 миллиардов долларов. Безос по результатам рейтинга журнала стал первым миллиардером, состояние которого превысило эту сумму. Данные Forbes Real-Time рассчитывались с учетом стоимости принадлежащих предпринимателю акций, к закрытию торгов его состояние опустилось до 199,7 миллиарда.

Однако даже такая оценка является рекордной для Безоса — с начала июля текущего года американец постоянно богатеет. Например, 2 июля состояние бизнесмена обновило предыдущий максимальный показатель, достигнутый 4 сентября 2018-го, и достигло 172 миллиардов. Это происходит из-за непрерывного роста ценных бумаг Amazon — по данным на 25 августа они прибавили 1,18% — 3346,49 доллара за штуку, капитализация предприятия увеличилась до 1,68 триллиона долларов.

Безос, как отмечает Forbes, владеет 11,1% акций Amazon. Инвестор возглавляет рейтинг самых богатых людей Forbes с 2017 года.

Ранее в августе этого года Джефф Безос продал около миллиона акций своей компании на 3,1 миллиарда долларов, заработав на ценных бумагах около 2,4 миллиарда долларов. Аналитики полагают, что бизнесмен может стать первым в мире триллионером уже в 2026 году.

Темы: Forbes, Рейтинги
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Комментарии читателей
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26.08.2020, 15:01
Гость: Власть

слаще денег.
26.08.2020, 14:59
Гость: Алексей

Так там все их братья сидят, напечатают ещё и Джефу за 20% отката плюс 10 сенатору или Трампу подгонят и снова столько же дадут. Они же все too big to fail, что переводиться как слишком большие верней значимые чтобы завалиться.

Это средних пиндосов выгоняют из домов и заберают машины называя лузерами. А это лучшие люди -хозяева денег. В скором новые рабовладельцы-чипизаторы-убийцы.Если им конечно удасца всех поголовно привить.

Нужны просто бригады киллеров снайперов всех этих мразей нелюдей мочить в сортире.
26.08.2020, 14:50
Гость: Конечно ограбил

Вон сколько ограбленных под заборами лежачих. Под них, правда, течет.
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