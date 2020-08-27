Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию

16:32

Михаил Саакашвили в своем видеообращении в Facebook заявил, что возвращается в Грузию.

«Я точно знаю, что моя работа на посту президента и многое, что мы создали сегодня, до сих пор сохраняются и функционирует, но в то же время, когда я слышу грузинские новости, понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше, намного лучше, каждый грузин может быть богатым и мы можем это сделать вместе. Я возвращаюсь», - сказал бывший президент Грузии.

Напомним, в настоящее время Саакашвили возглавляет украинский Исполнительний комитет реформ. О своем желании вернуться на родину он заявлял и ранее. Также он попросил прощения у грузин за совершенные ошибки.

«Бог свидетель, я хотел всего наилучшего для своего народа. Я хотел, чтобы мои люди жили лучше, намного богаче», - цитирует ТАСС слова политика. При этом Саакашвили назвал Украину «вторым домом» и заявил, что в будущем будет помогать «двум народам - грузинскому и украинскому - становиться еще лучше и успешнее».