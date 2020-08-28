Дело врачей. США вводят санкции против создателей вакцины «Спутник V»

14:41

Вакцина и биологическое оружие. Эти понятия стали для американского руководства тождественными. Министерство торговли США внесло в санкционный список российских разработчиков вакцины от COVID-19

«Разумные основания»



Политика и коронавирусная инфекция давно стали жить дружно. Настоящим апофеозом этого стала новость из США: 26 августа Министерство торговли этой страны объявило о санкциях для нескольких российских научных институтов, участвующих в разработке и апробации вакцины от COVID-19.

В черный список включено ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ), которое, помимо прочего, занимается технологиями уничтожения химического оружия.

В советское время на предприятии действительно занимались разработкой химического оружия, но со временем все проекты были закрыты. Это не помешало Великобритании в 2018 году неофициально указать на этот НИИ как на разработчика и производителя пресловутого яда «Новичок».

Речь тогда шла об исследовательском подразделении института в Шиханах Саратовской области. Однако даже после таких тяжких обвинений на ГосНИИОХТ не свалились санкции со стороны США и Евросоюза.

Среди профильных военных учреждений под санкциями оказались 33-й и 48-й Центральные научно-исследовательские испытательные институты Министерства обороны России. У 48-го ЦНИИИ в черном списке - три филиала: в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и Кировской области.

В официальном комментарии главного зачинателя санкций, Министерства торговли Соединенных Штатов, говорится:

«Есть разумные основания полагать, что 33-й ЦНИИИ является объектом Министерства обороны РФ, связанным с российской химической программой и полигоном химического оружия, а также что ГосНИИОХТ связан с российской программой химического оружия… Также имеются разумные основания полагать, что 48-й ЦНИИ связан с российской программой создания биологического оружия».

Головным разработчиком вакцины «Спутник V» является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи. Американцы пока не ввели против него санкции. В то же время наиболее тесные контакты у центра имени Н. Ф. Гамалеи в ходе разработки вакцины были с 48-м ЦНИИ.

В частности, на сайте, посвященном вакцине, среди разработчиков упоминается начальник военного института доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, профессор полковник Борисевич Сергей Владимирович. Именно в 48-м ЦНИИ летом проходила фаза клинических испытания вакцины на 50 военнослужащих-добровольцах (среди них было 5 женщин).

Ранее на этой же испытательной площадке института прошли доклинические исследования на обезьянах и хомяках. При этом сотрудники участвовали и непосредственно в разработке новой вакцины.

У института многолетний опыт борьбы с такими инфекциями, как сибирская язва, чума, туляремия, Ку-лихорадка, бруцеллез и другие.

О том, каким образом 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ оказались вовлеченными в разработку первой в мире вакцины от COVID-19, открытой информации нет. Тем не менее, США решили их наказать.

Что означают санкции для указанных учреждений?

В основном институты столкнутся с запретом на экспорт, реэкспорт и импорт товаров и ресурсов. Гражданскому подведомственному Минпромторгу России НИИ органической химии и технологии санкции действительно могут повредить: все-таки огромный сегмент работ идет с привлечением импортных реактивов и технологии. А вот по поводу военных ЦНИИ санкции выглядят, по меньшей мере, странно.

Если в обороте этих подразделений Министерства обороны и есть импортные составляющие, то в минимальных объемах. И экспортом технологий и готовых продуктов данные институты занимаются в минимальных объемах.

К примеру, в 48-м ЦНИИ, помимо технологий защиты от биологического оружия, разрабатывают и производят медицинские иммунобиологические препараты для профилактики, диагностики и лечения особо опасных инфекций. Основные потребители внутри страны – сельское хозяйство, промышленность и медицина.

Фармацевты с большой дороги



Недружественный шаг Министерства торговли США иначе как политическими причинами объяснить нельзя. При этом не до конца понятна логика разработчиков данного законодательного акта, в котором, кстати, фигурируют еще 30 китайских фармацевтических компаний.

Если целью было ограничение возможностей к производству и экспорту (что важно) вакцины, то гораздо целесообразнее внести в черный список зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм». Он входит в АФК «Система» и как раз сейчас развертывает производство первой в мире вакцины от коронавируса. Но санкциями по какой-то причине обложили разработчиков препарата и предполагаемых партнеров.

Ощущение такое, что американцы не до конца разобрались с ситуацией, а «патриотические» позывы потребовали расчистить поле для собственных фармацевтов.

Сейчас во всем мире создастся крайне неприятная ассоциация на «Спутник V»: мол, разработчики вакцины замарали руки биологическим и химическим оружием. Несмотря на то, что это неправда, во многих странах теперь сто раз подумают перед покупкой отечественного препарата от коронавируса.

Толерантная пацифистская публика совсем не оценит такой заботы о собственном народе. Гораздо спокойнее дождаться окончания разработок аналогичных продуктов из США и закупить по завышенным ценам.

В общем, логические схемы инициаторов санкций вполне понятны и прозрачны. Обратите внимание, что ограничения последовали после того, как в России объявили о высоком спросе на вакцину среди ряда государств.

За многомиллиардную долю мирового фармацевтического рынка американцы будут сражаться всеми возможными средствами. Вполне возможно, Россию ждут санкции в отношении новосибирского центра «Вектор», упоминаемого завода «Биннофарм», а также поток провокационных высказываний относительно судьбы первых привившихся.

Однако в черных списках может быть скрыт иной смысл американской паники.

Никто в странах развитого капитализма до конца не верил, что в «отсталой» России есть даже принципиальная возможность такого оперативного создания антикоронавирусной вакцины. А когда биотехнологам удалось провести сложнейшее внедрение гена белка COVID-19 в аденовирусный вектор и заявить об этом на весь мир, многие зрители опешили.

Если в этой истории еще и военные НИИ участвовали, то можно себе представить, какой уровень развития биотехнологий у Министерства обороны России. Примерно так, думается, работала логика инициаторов санкций.

Всякая потенциальная возможность сложнейших манипуляций с генами и вирусами человека воспринимается в США как заявка на разработку оружия массового поражения. Раз сумели вакцину создать, то боевой вирус (бациллу) создадите, поэтому получайте санкции.

Удивительно, но почему никто раньше не обращал внимание на военные ЦНИИ? Ведь 48-й институт уже несколько десятилетий занимается не менее сложным моделированием - вакцин от Эболы и других смертельных болезней.

Кроме этого, в документе Министерства торговли США нет ни одного факта, подтверждающего разработку Россией оружия массового поражения. В то же время сами американцы, в отличие от России, так до конца и не избавились от своего химического арсенала - они старательно затягивают этот процесс.

В этой связи напрашивается несколько выводов.

Прежде всего ни о каком международном научном взаимодействии в деле борьбы с COVID-19 речи уже нет. Если медики и работали совместно, то только на первых порах: как только началась гонка за вакциной, все стали сами за себя. Слишком велики экономические и политические бонусы в случае успеха, и санкции США тому подтверждение.

Уровень отечественной фармацевтики оказался вполне конкурентоспособным, поскольку удалось так раздразнить американцев новой вакциной. Это второе следствие санкций.

И, наконец, такой скандал должен вызвать ответную реакцию России. Возможностей симметричного ответа у руководства, к сожалению, нет, но есть множество биолабораторий вокруг страны, управляемых специалистами из США.

По словам местных, работы на объектах ведутся вполне мирные, но что мешает их объявить разработчиками оружия массового поражения? В Министерстве торговли нашего заокеанского оппонента смогли же подобное.

Автор: Евгений Федоров