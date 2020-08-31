Правящая партия Черногории набирает 35,12% голосов

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После обработки 98,55% избирательных бюллетеней в Черногории, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) получила 35,12% голосов, их оппоненты, коалиция "За будущее Черногории" - 32,52%, сообщает РИА Новости.

Вторая по популярности оппозиционная партия "Демократы" получила 12,55% поддержки избирателей. Оппозиционное объединение движения URA - 5,57%.

Коалиционные партнеры правящей ДПС "Социал-демократы" получили 4,09%, бывшие коалиционные партнеры - Социал-демократическая партия - 3,14%.

Остальные голоса разделились между партиями бошняцкого и албанского нацменьшинств.

Парламентские выборы в Черногории состоялись 30 августа. Ранее сообщалось, что власти и оппозиция набрали одинаковое число голосов после обработки 52% бюллетеней.

Президент Черногории, лидер правящей ДПС Мило Джуканович заявлял, что не признал поражение, призвав дождаться окончательных результатов избиркома.

Считается, что победа ДПС даст президенту Мило Джукановичу, которого некоторые эксперты считают настоящим «последним диктатором» Европы, хорошую базу для того, чтобы продолжить почти 30-летнее пребывание на руководящих государственных должностях.