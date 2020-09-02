Русский язык потерял статус регионального в Одессе

13:20

Окружной административный суд в Одессе отменил решение городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

«Одесский окружной административный суд удовлетворил иск заместителя прокурора Одесской области и признал недействительным решение Одесского городского совета о предоставлении русскому языку в городе статуса регионального», - говорится в сообщении партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

По словам председателя политического совета партии Виктора Медведчука, суд проигнорировал то, что иск является «прямым вмешательством прокурора во властно-управленческие функции города и городских представителей».

Также Медведчук отметил, что власть Зеленского бросила весь административный ресурс и вместе с «грантоедской» армией цинично уничтожает русский язык.

«Это преступление против украинского народа, организованное под руководством Зеленского, является дискриминацией русского языка», - заявил он.

«Курс Зеленского и его окружения, который является продолжением курса Порошенко, направлен не просто на расправу над конституционными правами украинских граждан, но и на деинтелектуализацию населения Украины, которая ведет к деградации общества», - отметил Медведчук.

Также он напомнил, что согласно последней Всеукраинской переписи населения русский язык назвали родным почти 30 процентов всех граждан Украины.