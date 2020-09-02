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Русский язык потерял статус регионального в Одессе

13:20 2.09.2020
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Окружной административный суд в Одессе отменил решение городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

«Одесский окружной административный суд удовлетворил иск заместителя прокурора Одесской области и признал недействительным решение Одесского городского совета о предоставлении русскому языку в городе статуса регионального», - говорится в сообщении партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

По словам председателя политического совета партии Виктора Медведчука, суд проигнорировал то, что иск является «прямым вмешательством прокурора во властно-управленческие функции города и городских представителей».

Также Медведчук отметил, что власть Зеленского бросила весь административный ресурс и вместе с «грантоедской» армией цинично уничтожает русский язык.

«Это преступление против украинского народа, организованное под руководством Зеленского, является дискриминацией русского языка», - заявил он. 

«Курс Зеленского и его окружения, который является продолжением курса Порошенко, направлен не просто на расправу над конституционными правами украинских граждан, но и на деинтелектуализацию населения Украины, которая ведет к деградации общества», - отметил Медведчук.

Также он напомнил, что согласно последней Всеукраинской переписи населения русский язык назвали родным почти 30 процентов всех граждан Украины.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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02.09.2020, 16:58
Гость: Где вам столько евреев на всю Одессу

При Союзе в Одессе было 30% евреев, а сейчас разъехались кто куда
02.09.2020, 16:57
Гость: спокойный

у наверное так же как гнобились языки малых народов в ссср и царской россии сейчас в некоторых странах гнобят русский ответка
02.09.2020, 16:56
Гость: С прибалтами и прочими придется общаться на мове

а вам какое дело как и с кем будут общаться граждане другого государства?
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