]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Китай пообещал России защищать историческую правду о Второй мировой войне

06:57 3.09.2020
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Фото с сайта kremlin.ru

Китай пообещал России защищать историческую правду об итогах Второй мировой войны, пишет РИА Новости со ссылкой на текст поздравительной телеграммы, которую председатель КНР Си Цзиньпин отправил Владимиру Путину по случаю 75-летия окончания войны.

В частности, Си Цзиньпин выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".

Первого сентября президент России Владимир Путин в ходе открытого видеоурока заявил, что не должно быть сомнений в том, кто был агрессором в ходе Великой Отечественной войны, а кто "переломил хребет нацистской военной машине". Глава государства назвал освобождении стран Восточной и Центральной Европы большой заслугой Красной армии. 

Второго сентября 1945 года представители Японии на борту американского авианосца "Миссури" подписали акт о капитуляции, ознаменовавший окончание Второй мировой войны, которая длилась шесть лет и унесла, по меньшей мере, 55 миллионов жизней.

Под документом стоят подписи США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. От Советского Союза на церемонии присутствовал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.

Темы: История Второй мировой войны, Память о Великой Отечественной войне
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.09.2020, 17:08
Гость: Анна

А при чем здесь Китай и Навальненок? КИТАЙ В ЭТО ДЕЛО ПО ПОВОДУ ОТКАЗА ГЕРМАНИИ ОТ СЕВЕРНОГО ПОТОКА НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ. Так стоит в сторонке. Германия -это один из хозяев Китая. Всё Китаю иностранные наемники делают.
03.09.2020, 17:06
Гость: Анна

Сами китайцы знают что они твои союзники? Они никогда в отличии от Белоруссии, Венесуэлы, не называли Россию своим союзником. Попугаи УМНЫЕ ПТИЦЫ,КОЛЬ В ЦИРКЕ ОНИ РАБОТАЮТ. Ну и что что Вы САми Знаете Кто встречается,жмет руку Си Цзиньпину он и другим политикам жмет.Детский сад вы ползунковая группа. Уж лучше с Венесуэлой,Белоруссией дружить и ближе нам и надежнее Китая ,от котрого не знаешь чего ожидать,который зависит от американского рынка, который в полном подчинении Запада,коль там гонения на все религии. Потом не ной когда китайцы нам нож в спину вставят. НЕ ДОВЕРЯЮ Я КИТАЮ.
03.09.2020, 15:04
Гость: Иван Иваныч

Нормально! В принципе мир разделялся на два лагеря. Давно пора. А с учётом клоунады с Навальным это все более назрело. И вообще. Что значит трактовка запада. Есть факты. Немцы напали на нас, мы взяли Берлин и добили собак. И мало ещё дали им. Могли бы уничтожить Германию, как предлагали американцы.
Все комментарии (14)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации