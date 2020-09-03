Китай пообещал России защищать историческую правду о Второй мировой войне

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Китай пообещал России защищать историческую правду об итогах Второй мировой войны, пишет РИА Новости со ссылкой на текст поздравительной телеграммы, которую председатель КНР Си Цзиньпин отправил Владимиру Путину по случаю 75-летия окончания войны.

В частности, Си Цзиньпин выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".

Первого сентября президент России Владимир Путин в ходе открытого видеоурока заявил, что не должно быть сомнений в том, кто был агрессором в ходе Великой Отечественной войны, а кто "переломил хребет нацистской военной машине". Глава государства назвал освобождении стран Восточной и Центральной Европы большой заслугой Красной армии.

Второго сентября 1945 года представители Японии на борту американского авианосца "Миссури" подписали акт о капитуляции, ознаменовавший окончание Второй мировой войны, которая длилась шесть лет и унесла, по меньшей мере, 55 миллионов жизней.

Под документом стоят подписи США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. От Советского Союза на церемонии присутствовал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.