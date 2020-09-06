В Сербии сочли оскорбительным пост Захаровой о переговорах Вучича с Трампом

12:35

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой должно быть стыдно за слова о визите сербской делегации в США. Об этом написал в Twitter директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

«Представьте себе, что президент [Сербии Александр Вучич] ни одного плохого слова о России не сказал. Представьте себе, что президент у российского лидера по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я не позволяю вам атаковать гордую Сербию», — приводит его слова РБК.

Ранее Мария Захарова опубликовала пост в Facebook, где к фотографии сидящего напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».

«Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», - написала Захарова.

Президент Сербии Александр Вучич с 3 по 4 сентября совершил визит в Вашингтон, где в Белом доме было подписано соглашение с США об экономическом сотрудничестве с Косово.

По словам сербского лидера, ему удалось провести переговоры с Дональдом Трампом с глазу на глаз в Овальном кабинете без участия премьер-министра самопровозглашенного Косово Авдулаха Хоти.