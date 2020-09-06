]]>
]]>
Главная В мире Новости

В Сербии сочли оскорбительным пост Захаровой о переговорах Вучича с Трампом

12:35 6.09.2020
Фото со страницы Марко Джурича в соцсети

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой должно быть стыдно за слова о визите сербской делегации в США. Об этом написал в Twitter директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

«Представьте себе, что президент [Сербии Александр Вучич] ни одного плохого слова о России не сказал. Представьте себе, что президент у российского лидера по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я не позволяю вам атаковать гордую Сербию», — приводит его слова РБК.

Ранее Мария Захарова опубликовала пост в Facebook, где к фотографии сидящего напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».

«Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», - написала Захарова.

Президент Сербии Александр Вучич с 3 по 4 сентября совершил визит в Вашингтон, где в Белом доме было подписано соглашение с США об экономическом сотрудничестве с Косово.

По словам сербского лидера, ему удалось провести переговоры с Дональдом Трампом с глазу на глаз в Овальном кабинете без участия премьер-министра самопровозглашенного Косово Авдулаха Хоти.

Темы: Россия, Сербия, Международные отношения, Министерство иностранных дел РФ
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.09.2020, 19:09
Гость: М-да...

Правду можно озвучить по разному, на то например есть дипломатический язык. Постик, который испустила Захарова находится на уровне обиженной на подружку восьмиклассницы в одноклассниках...
06.09.2020, 18:41
Гость: В.В.

Захарова полностью права и Ваш комментарий освободил меня от писанины.
06.09.2020, 18:40
Гость: P

Хотел сказать, чтобы у Захаровой забрали пузырёк с кокаином, но в данном случае она права ...)))))))). Однако всё познаётся в сравнении... может даже лучше сидеть на стульчике в БД, чем в склепе, ой... в смысле на диване в московском бункере...
06.09.2020, 18:35
Гость: Анна

Согласна.
06.09.2020, 18:34
Гость: Анна

Дело в том что пошло,вульгарно получилось.Зачем показывать вульгарное фото Шерон стоун где она демонстрирует свою голую пятую точку? Она бы еще порноролик показала.
Все комментарии (38)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации