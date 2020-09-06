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Президент Сербии высказался о «примитивизме» Захаровой

15:29 6.09.2020
Фото: mzakharovamid / instagram

Президент Сербии Александар Вучич назвал примитивизмом пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и выразил сожаление, что люди в России не ценят позиции Сербии по отношению к РФ. Об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала RTV Pink.

"Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются", - приводит слова Вучича ТАСС.

"Понимаю Захарову, наши переговоры были успешными, но мне жаль, потому что и там я защищал наши отношения с Россией и отказался подписать соглашение о покупке более дорогого сжиженного газа, что было в первоначальном документе. Не ценят люди то, что Сербия - единственная страна, которая не ввела санкции против России, ценит, предполагаю, наивысшее руководство, не ценят, что Сербия - военно нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них, я не буду объяснять чужой примитивизм", - указал он.

Вучич объяснил, что для него приглашение в Овальный кабинет "было честью и привилегией, договор был честью для сербского народа". "Меня сажают на стул, мы провели откровенный разговор, в котором я защищал даже наши отношения с Китаем. Что, мне надо было сказать: "Слушай, а почему у меня не такое высокое кресло, как у тебя, президент Америки?" Мне надо было уйти, потому что мне помешал стул? Я не мечтаю ни о креслах, ни об "Основном инстинкте", - указал сербский лидер.

"Проблемы со своими фантазиями решайте, как хотите, а я сел на этот стул, чтобы решать проблемы Сербии и бороться за ее интересы. Если бы надо было, я бы стоял, присел, что угодно. Не знаю, что ответить таким людям. Стулья говорят о людях, которые говорят об этих стульях", - подчеркнул Вучич.

Ранее Мария Захарова выложила на своей странице в Facebook фото, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США Дональда Трампа, и скриншот из фильма "Основной инстинкт", сопроводив его подписью: "Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте".

Сама Захарова посчитала, что возмущение сербов ее постов  не требует ответа. "Нет там вопросов", — заявила дипломат изданию "Подъем". 

Тем не менее, позже официальный представитель МИД России прокомментировала свой скандальный пост, извинившись и сославшись на то, что его некорректно истолковали. "Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось - неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". Протокольные уловки стали одним из приёмов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо", - написала Мария Захарова под тем же постом.

Темы: Россия, Сербия, Международные отношения, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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06.09.2020, 22:22
Гость: Сократ

Так он прав относительно этой наследственной дипломатши.
06.09.2020, 22:15
Гость: ваыав

у сербов туго с выбором границы с Россией то нет!!!!!!!!!!!!!!!!
06.09.2020, 21:57
Гость: Про бездарных дипломатов

Неверная фраза, брошенная дипломатом, это как сапёру на мину нарваться... После такого обычно отставка. Захарова подала в отставку? Нет. Значит высшее руководство с этим согласно.
06.09.2020, 21:22
Гость: Ну ты и,

..., я привёл слова сербского презика, что покупая дешёвую нефть он оказывается заботится о русских, а не о сербах. Для тебя исчо раз ЭТО ЕГО СЛОВА
06.09.2020, 21:14
Гость: 5737

ну что захрова клоун, это давно известно. теперь это известно и сербам. они то не знали наверно, им это надо? теперь знают.
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