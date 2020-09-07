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Саакашвили готов стать премьером Грузии на время стабилизации

23:29 7.09.2020
Фото со страницы Михаила Саакашвили в соцсети

Экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили согласился занять должность премьер-министра Грузии в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября.

"Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", - цитирует его "Интерфакс".

При этом Саакашвили отметил, что продолжает выполнять свои функции главы исполнительного комитета Нацсовета реформ.

"Сейчас я нахожусь на Украине и выполняю свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, на которое у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключения к электричеству, судебную реформу и реформу ГАСИ. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведен капитал и реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме", - заявил он.

Саакашвили подчеркнул, что не выбирает между двумя странами: "Моя борьба продолжается и здесь, и там".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в конце августа назначила проведение очередных парламентских выборов в республике на 31 октября. Центральная избирательная комиссия Грузии 4 сентября сообщила о завершении процесса регистрации политических партий, изъявивших желание принять участие в парламентских выборах, регистрацию прошли 66 политических сил.

Темы: Грузия, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.09.2020, 06:50
Гость: Мимино

Военный преступник как раз для малой джорджии.
08.09.2020, 01:20
Гость: 2020

Вова пошутил реально он и мухи не обидит. Поэтому президент Грузии тогда благополучно отсиделся в бункере а затем сбежал из страны и никто его ловить не собирался.
08.09.2020, 01:18
Гость: Почему Россия

не требует его выдачи для суда над ним?
08.09.2020, 01:01
Гость: Феодосий

Не лукавьте, не лукавьте,
Ваша песня не нова,
Ах, оставьте! Ах, оставьте!
Все слова, слова, слова…
08.09.2020, 00:48
Гость: Ну,

я тоже, в общем, готов.
Чего дальше?
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