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МИД Украины инициировало срочный разговор с Лавровым по Донбассу

10:43 7.09.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в связи с эскалацией ситуации в Донбассе. По словам главы МИД, был убит один украинский военнослужащий и один ранен.

Как отметил министр, инцидент произошел в зоне ООС (опрация объединенных сил) в результате «провокаций незаконных вооруженных формирований».

«Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать значительные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом. Я инициировал срочную беседу с Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию и пути выхода из нее», — заявил чиновник. Комментарий российского МИД по данному вопросу пока не был опубликован.

Между тем 6 сентября наблюдатели народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили о перестрелке между украинскими военными.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня начал действовать 27 июля. Началу перемирия способствовало заключенное сторонами ТКГ — Украиной, Россией и ОБСЕ — соглашение о приостановке боевых действий в Донбассе.

Темы: Сергей Лавров, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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07.09.2020, 15:21
Гость: Психиатръ

почему не разговаривали ?разговаривали:раздягайся,в яму лягай !руссо бандитен унд партизанен !
07.09.2020, 15:09
Гость: интересуюся

И кто по твоему должен "употребить власть" ? Российские военные, которых "тамнет"? Законные вооруженные силы Украины ? Сепаратисты ?
В любом случае , это продолжение бессмысленной и бесславной войны . Вопреки требованию украинского народа по обе стороны линии разграничения.
07.09.2020, 15:04
Гость: Пенсионер ( Москва)

МИД Украины проявляет максимальную выдержку в самый ответственный момент. Разумеется президент Зеленский крайне заинтересован продемонстрировать всему украинскому народу конкретно по чьей вине продолжается эта бесславная война и сделать все для ее прекращения. Не могу себе представить, что и население ДНР заинтересовано в войне.
Одновременно допускаю, что с обеих сторон есть желающие во что бы то не стало сорвать процесс перемирия.
07.09.2020, 14:11
Гость: IgS

они ни с белорусами ни с русскими в 41-43м не разговаривали.
07.09.2020, 13:59
Гость: Реалло

С русофобской бендерой возможен один разговор - о полной и безоговорочной капитуляции.
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