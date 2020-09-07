МИД Украины инициировало срочный разговор с Лавровым по Донбассу

10:43

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в связи с эскалацией ситуации в Донбассе. По словам главы МИД, был убит один украинский военнослужащий и один ранен.

Как отметил министр, инцидент произошел в зоне ООС (опрация объединенных сил) в результате «провокаций незаконных вооруженных формирований».

«Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать значительные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом. Я инициировал срочную беседу с Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию и пути выхода из нее», — заявил чиновник. Комментарий российского МИД по данному вопросу пока не был опубликован.

Между тем 6 сентября наблюдатели народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили о перестрелке между украинскими военными.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня начал действовать 27 июля. Началу перемирия способствовало заключенное сторонами ТКГ — Украиной, Россией и ОБСЕ — соглашение о приостановке боевых действий в Донбассе.