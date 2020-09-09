Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН

07:05

Владимир Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

Глава государства также подписал указ о составе российской делегации. В нее вошли: глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, помощник президента Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, директор правового департамента МИД Евгений Загайнов, директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев и постпред России при ООН Василий Небензя.

Отмечается, что Путин выступит в формате видеообращения, после этого руководителем делегации станет министр иностранных дел Сергей Лавров. После завершения участия Путина и Ушакова в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на Вершинина и Небензю будут возложены обязанности членов делегации.

Кроме того, в состав делегации будут включены в качестве заместителей членов делегации директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИДа России Р.Аляутдинова и директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИДа России В.Тарабрин.

Выступление Путина на 75-й сессии ГА ООН намечено на 22 сентября.