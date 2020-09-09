]]>
]]>
Главная В мире Новости

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН

07:05 9.09.2020
Владимир Путин
Фото с сайта kremlin.ru

Владимир Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

Глава государства также подписал указ о составе российской делегации. В нее вошли: глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, помощник президента Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, директор правового департамента МИД Евгений Загайнов, директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев и постпред России при ООН Василий Небензя.

Отмечается, что Путин выступит в формате видеообращения, после этого руководителем делегации станет министр иностранных дел Сергей Лавров. После завершения участия Путина и Ушакова в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на Вершинина и Небензю будут возложены обязанности членов делегации.

Кроме того, в состав делегации будут включены в качестве заместителей членов делегации директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИДа России Р.Аляутдинова и директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИДа России В.Тарабрин.

Выступление Путина на 75-й сессии ГА ООН намечено на 22 сентября.

Темы: Организация объединенных наций (ООН), Владимир Путин
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.09.2020, 13:24
Гость: аге

Последняя возможность спеть"лебединную песню"прозаседавшегося "вождя"и рассказать о своих иллюзиях и "поиске"здравого смысла,вопреки которому живёт человек на земле.Удел всех "присосавшихся" к госказне и не желающих лишится "сладкой"и бесконтрольной жизни.Апофеоз "гребца",другого и не могло быть у посаженного в Кремль после ебн,хозяева одни.
09.09.2020, 12:47
Гость: ага

Самое место клоуну в клоунаде с другими клоунами.
09.09.2020, 10:55
Гость: мухомор

По его глазам видно что у него в голове один Трамп. На этой фотке что думает о Трампе. Больше ни о ком. ПОРА ЗАБЫТЬ "ХРОМУЮ УТКУ " ТРАМПА. Он не переизберется.
09.09.2020, 10:37
Гость: шаман

Видимо чувствует,забортная вода уже выше колена в "галере","последний парад наступает"в ярмарке тщеславия.
09.09.2020, 09:34
Гость: Газпром-мечты сбываются

Это ж сколько чая надо на всю эту ассамблею!Чай "Беседа"-райское наслаждение,но ... не для всех.
Все комментарии (9)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации