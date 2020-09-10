Лукашенко подарили карту Белоруссии в составе Российской империи
Посол России Дмитрий Мезенцев подарил Александру Лукашенко карту Белоруссии в составе Российской империи.
«Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», - цитирует слова Мезенцева Telegraf.by.
Во время встречи Лукашенко также пообещал поставить «жирную точку в реализации отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше».
«Думаю, мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией», - сказал Лукашенко.
Напомним, ранее белорусский лидер заявлял об опасности для страны со стороны Запада, который намерен захватить Гродненскую область. По словам Лукашенко, инициатива исходит от США, а «европейцы подыгрывают». «Они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь, гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно», - отмечал Лукашенко.
Он также подчеркнул, что другие страны начали давить на Белоруссию силой оружия и из-за этого пришлось перебросить на запад страны (под Гродно) большое количество войск.