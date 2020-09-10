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Лукашенко подарили карту Белоруссии в составе Российской империи

20:09 10.09.2020
Стоп-кадр из видео в Telegram

Посол России Дмитрий Мезенцев подарил Александру Лукашенко карту Белоруссии в составе Российской империи.

«Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», - цитирует слова Мезенцева Telegraf.by.

Во время встречи Лукашенко также пообещал поставить «жирную точку в реализации отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше».

«Думаю, мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией», - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее белорусский лидер заявлял об опасности для страны со стороны Запада, который намерен захватить Гродненскую область. По словам Лукашенко, инициатива исходит от США, а «европейцы подыгрывают». «Они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь, гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно», - отмечал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что другие страны начали давить на Белоруссию силой оружия и из-за этого пришлось перебросить на запад страны (под Гродно) большое количество войск.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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10.09.2020, 23:54
Гость: Ну ладно...

Эрдоган случайно ничего про Крым в составе Османской Империи в Москву не посылал?
10.09.2020, 23:15
Гость: Лукашенко подумал:

ДЕТСКИЙ САД.
10.09.2020, 23:12
Гость: Круподёр

Ну так прямо, безо всяких околичностей, было сказано: "ответ всем тем, кто смотрит по-другому" и вовсе не Польше эту карту( с индивидуальным пояснением, чтобы у "тех", кто "себе на уме" не возникло "разночтений" даже в "мыслях"!) ЛИЧНО В РУКИ подарили!))))
ИМХО
10.09.2020, 22:11
Гость: член Госсовета

Надо будет Трампу подарить карту Аляски, и президенту Финляндии, Финляндию, в составе Российской империи.
Нечего им загнивать, пусть возвращаются в родную гавань,пока наш шеф, не поступил с Аляской и Финляндией, как с Крымом.
10.09.2020, 20:32
Гость: Кактотак

Набивший оскомину метод. Страна НАТО покушается на территории соседей?
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