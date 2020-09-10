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Путин и Лавров извинились перед президентом Сербии за пост Захаровой

23:03 10.09.2020
Фото со страницы Александара Вучича в соцсети

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. 

Вучич выразил уверенность, что Путин отлично понимает проблемы балканской страны.

"Путин отлично понимает проблемы Сербии, не зря он мне дал орден Александра Невского. Я не прорусский, проамериканский и так далее, я просербский. Он отлично понимает, что значит руководить страной с 7-миллионным населением и так быстро развиваться, быстрее всех в Европе", - цитирует Вучича ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин извинился перед Вучичем.

Ранее сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем посетила США, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа. В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова опубликовала этот снимок в фейсбуке, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".
 

Темы: Россия, Сербия, Международные отношения
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 03:46
Гость: грек

как-то так,приятно читать......принести ИЗВИНЕНИЕ, причём по делу,это не озночает слабость стороны, напротив характеризует личную-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, мне понравилось!
11.09.2020, 02:27
Гость: Эх яблочки, помидорчики. ...

Друзья есть! ВОТ Эрдоган взял и сбил российский самолет, чем не друг? За это ему строим атомную электростанцию, продаём новейшее оружие, тянем газопровод... А собьет ещё с десяток наших самолетов нашим же оружием, все помидоры будем покупать по двойной цене.. Потому, как друг нам Эрдоган, вернее Солнцеликому друг!
11.09.2020, 02:19
Гость: Шорты

Избавьте меня от друзей, а от врагов я избавлюсь сам, говорил Наполеон. У России никогда не было друзей, кроме армии и флота! Все друзья только предавали Россию! С врагами существовать придётся, а от друзей нужно избавляться. Враги не предают.
11.09.2020, 02:05
Гость: Русский

А Захарова будет перед извиняющимися будет извиняться в позе очень далекой от позы из Основного инстинкта. Ее поза будет как обладателей дырявой ложки.
11.09.2020, 02:05
Гость: Ступор

Такого боязливого лидера в Кремле ещё не было! Представьте только, что было бы, если бы в 41-ом вместо Сталина сидел в Кремле Блаблабла со своими патриотами олигархами с паспортами Германии и счетами в рейхмарках и такими же чиновниками?
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