Семь этапов сценария по уничтожению Беларуси - Лукашенко рассказал об истинных замыслах оппонентов

13:04

«Белорусский сценарий 2020 года представляет собой сплав из наиболее эффективных цветных технологий дестабилизации, получивших апробацию в разных странах»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с политическим активом республики развенчал мифы о ситуации в стране и рассказал об истинных замыслах оппонентов.

Александр Лукашенко отметил, что поэтапный разбор событий в стране выявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров. Глава государства заявил, что в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени "Ч".

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - отметил президент.

Каждая из этих стран отрабатывала свою роль, подчеркнул он.

Чехия - с давних времен в качестве ресурсного хаба, Польша - сначала как инкубатор медиаканалов ("Белсат", "Нехта" и другие), а затем - как площадка для альтернативных органов в изгнании. "Литва, уязвленная темой БелАЭС, - как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций, - добавил Александр Лукашенко. - Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим".

Первый этап. Подготовительный



Президент отметил, что неудавшиеся попытки цветных революций 2006 и 2010 годов изменили подходы к воздействию на Беларусь. По его словам, от технологий прямого действия внешние субъекты перешли к методам мягкой силы и трансформации власти изнутри.

"Беларусь стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. Такую тактику, кстати, пытались применить в Сирии и Венесуэле. Вспомните, как на примере известного декрета №3 были опробованы методы так называемого социального протеста. Именно из таких протестов впоследствии выделились и раскрутились десятки блогеров, которые через YouTube и Telegram-каналы стали промывать мозги различным социальным группам, подкупая их якобы борьбой за народные интересы", - сказал глава государства.

По его словам, после пресечения попытки расшатать общество в 2017 году стратеги приступили к созданию постоянных очагов недовольства в регионах.

Второй этап. Парламентские выборы



За полгода до президентских выборов созданные технологии дестабилизации были обкатаны на выборах парламентских, заявил глава государства. Именно в этот период на полную мощность заработала сеть специализированных Telegram-каналов с четким распределением ролей и целями очернить власть, подорвать основы государственной идеологии, прежде всего с помощью фейков и фальсификаций, обратил внимание Президент.

Кроме накачки информационных каналов в период парламентских выборов, были протестированы новые формы уличной активности. Так, специально созданный под выборы "молодежный блок" под предлогом выдвижения кандидатов в парламент активно формировал настроения недовольства в различных социальных группах. В этих целях эксплуатировалась на первый взгляд неполитическая тематика: закон об отсрочках, распределение студентов, легализация наркотиков, известная тема 328-й статьи Уголовного кодекса и так далее.

Третий этап. Подготовка к президентским выборам



На этом этапе, рассказал президент, зарубежные стратеги тщательно подбирали ключи к каждому социальному слою в Беларуси, создавая "героев" для разных целевых аудиторий. Так, заметил он, существенно активизировались вояжи по городам и селам несостоявшегося кандидата-блогера, которому пытались сформировать имидж народного борца.

Одновременно, посылая сигналы бизнесу и "новым слоям", наращивалось присутствие в СМИ банкира, под которого создавались крупные интернет-площадки. Говоря о выдвижении своего экс-помощника, Александр Лукашенко заявил, что этим зарубежные стратеги попытались внести раздрай в настроения государственной элиты и прощупать ее лояльность Президенту.

"Власть же в этот непростой период была полностью погружена в борьбу с внезапно захлестнувшей мир пандемией COVID-19. Но вместо того чтобы стать рядом в этой общемировой битве, так называемые независимые СМИ и Telegram-каналы сделали все, чтобы усложнить работу, разрушить доверие людей к государству", - обратил внимание белорусский лидер.

Четвертый этап. Президентская кампания



Президент обратил внимание, что на белорусское общество, разогретое интернет-атаками, обрушился целый набор цветных политтехнологий, заимствованных из арабского, армянского, польского, гонконгского и других протестов.

"Использование тактики парада пикетов (помните - сбор подписей) позволило в одном месте одновременно получить подписи избирателя сразу нескольким претендентам, - сказал Александр Лукашенко. - Гастроли кандидатов по регионам сочетались с выстраиванием "карусельных" очередей (по аналогии с Прибалтикой) и хайпом от "уличного творчества" - как в свое время в Польше".

"А далее в ход пошли современные политтехнологии, превращающие политику в шоу. В шоу, которое рассчитано на массового зрителя", - констатировал белорусский лидер. Например, объединенный штаб построил свою тактику на эксплуатации женского образа, традиционно почитаемого белорусами, но в этот раз он приобрел новые балаганные формы.

Одновременно были запущены фейки о мифических миллионах на зарубежных счетах президента, различные мемы. Показательной, по мнению Александра Лукашенко, стала и война социологий. "Все силы были брошены на завоевание виртуального большинства за счет фейкового контента в СМИ и создание уверенности в том, что результаты выборов будут сфальсифицированы, а власть проиграет", - отметил глава государства.

Пятый этап. Попытка майданного сценария



День выборов, по словам Президента, стал часом "Х" для попытки реализации майданного блицкрига. Недоверие к результатам кампании заблаговременно стимулировалось призывами к избирателям прийти на выборы только 9 августа, участвовать в сомнительных инициативах. По призывам объединенного штаба на участках ко времени их закрытия создавались искусственные очереди, ажиотаж и нагнеталась атмосфера.

Затем, опубликованные объединенным штабом предварительные результаты голосования послужили поводом для агрессивной защиты "украденных голосов". "Предшествующая промывка мозгов в разы подогрела буйство протестующих 9, 10 и 11 августа", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, планировалось одномоментно вывести на улицы белорусских городов тысячи протестующих и захватить административные здания, культовые места. При этом в режиме онлайн поступали инструкции от зарубежных координаторов: "Нет переговорам! Никаких переговоров. Силы у нас! Завтра нас будет больше! Готовьте обращения о непризнании выборов в США, Евросоюз, Россию, Китай! Требуйте второй тур!"

С целью побудить как можно больше людей к активным действиям и чтобы не было сомнений в якобы моральном превосходстве, в интернет-поле был создан четкий образ "врага", на лексическом уровне.

"Представителей власти и силовых структур стали называть фашистами, узурпаторами, бандитами и так далее. Результат мы видели. Специально, целенаправленно били по ребятам из ОМОНа. В первый же день были ранены более 25 бойцов. Есть переломы рук, ног, позвоночников у сбитых машинами сотрудников ГАИ, которые сейчас еще находятся в госпиталях", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства убежден, что в случае пассивности правоохранительных органов Беларусь ожидало бы неизбежное включение дальнейших майданных технологий, которые, как известно из истории, редко обходились без многочисленных человеческих потерь и всегда заканчивались трагедией для страны.

Шестой этап. Поствыборный протест



Глава государства подчеркнул, что действия правоохранителей позволили сбить эскалацию протеста. "Тогда кукловоды резко сменили тактику, представив протест в ангельски невинном виде. В ход уже пошли цветы, белые одежды, субботние и воскресные так называемые митинги-карнавалы. Также создавалась картинка якобы народного протеста, не имеющего явных лидеров и не зависящего от их воли", - сказал Александр Лукашенко. Ставка была сделана на масштабность, продолжительность и широкую географию акций.

"Одновременно - и это не всегда подсвечивается СМИ - взят курс на создание радикального крыла протестующих. Для них разрабатываются пошаговые инструкции и памятки (это вы видите в интернете тоже), рекомендации по форме одежды и экипировке, способам сопротивления силовикам, изготовлению и использованию коктейлей Молотова, фейерверков, петард. Тиражируются базовые правила поддержания контактов, в том числе в условиях недоступного интернета или сотовой связи. Отрабатываются "гонконгские" технологии одновременного сбора в обозначенных местах, спонтанной смены маршрутов, синхронных действий протестующих", - добавил президент.

На новый уровень, по словам Александра Лукашенко, переходит массированное информационное воздействие. Управление и координация протестами осуществляются в прямом эфире круглосуточно.

Высказался Александр Лукашенко и по поводу попыток вовлечения в протесты трудовых коллективов под видом забастовок, студентов, приехавших на учебу к 1 сентября. "Ожидания оппозиции, что при виде протестующих власть рухнет, не оправдались", - подчеркнул он.

Президент обратил внимание, что в настоящее время предпринимаются попытки сделать протест частью повседневной жизни людей. "Тиражируются инструкции по созданию "народных дружин" и "групп самообороны". Тактика дворового протеста реализуется через формирование мини-групп и чатов районов, жилищных комплексов, отдельных дворов. Сегодня координаторы пытаются организовать дворы, завтра они придут в ваши квартиры. Это их цель. Не получится", - сказал глава государства.

Седьмой этап. Попытка легализации инфраструктуры перемен



По словам Александра Лукашенко, создание так называемого координационного совета не оправдало надежд организаторов протеста. После бегства за рубеж организаторов пришлось искать и ускоренно раскручивать новые лица помельче, желательно со скандальной репутацией.

Он отметил, что в обществе начинает активно эксплуатироваться война символик, борьба за памятные места, которые дороги каждому белорусу. Выстраиваются новые механизмы и схемы финансирования, а подконтрольные Варшаве каналы активно распространяют так называемый план "Б", предусматривающий формирование параллельных (якобы народных) министерств, саботаж экономики и социальной сферы.

"Дошло до абсурда. Пытаясь втянуть страну в затяжной политический и экономический кризис, координаторы протеста раздают инструкции по экономическому сопротивлению, как они называют, - неуплата налогов, коммунальных платежей, выход из профсоюзов и так далее. Особо наивным потери обещают восполнить за счет фондов, якобы оказывающих адресную поддержку "жертвам режима". Опыт общения с украинскими майданщиками однозначно подсказывает: никто из них ничего никогда не получал и не получит", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко заявил, что навязчивой идеей координационного совета и основной задачей на ближайший период является попытка подрыва монолитности вертикали власти, силового блока, системы государственных СМИ.

"Таким образом, белорусский сценарий 2020 года представляет собой сплав из наиболее эффективных цветных технологий дестабилизации, получивших апробацию в разных странах. Очевидна ставка на масштаб и длительность протестов, изматывание сил и истощение ресурсов. Мы знаем, кто руководит, кто чего-то хочет в Беларуси, и поэтому не расслабляемся и готовы ответить на любой вызов", - подытожил глава государства.