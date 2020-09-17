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Польша хочет арестовать трех российских авиадиспетчеров

09:40 17.09.2020
Катастрофа Ту-154 под Смоленском
Фото с сайта wikipedia.org

Польша инициировала процедуру ареста российских диспетчеров, связанных с катастрофой Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря польской прокуратуры Еву Бялик.

Отмечается, что генпрокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте трех диспетчеров, которые в 2010 году работали в аэропорту «Смоленск-Северный».

Российских диспетчеров обвиняют в умышленном провоцировании авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей. В случае удовлетворения судом ходатайства диспетчеры будут объявлены в международный розыск с последующим требованием выдачи в Польшу.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что повторное расследование катастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, превратилось в бесконечный фантазийный процесс. Она посоветовала всем просто прочитать расшифровку переговоров пилотов польского «борта номер 1», а лучше послушать ее.

10 апреля 2010 года польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. Самолет разбился возле аэродрома Смоленск-Северный. Погибли все находившиеся на борту 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пришел к выводу, что катастрофа случилась из-за действий экипажа, решившего посадить лайнер при неблагоприятных погодных условиях.

Темы: Россия, Польша, Авиакатастрофы, Расследование преступлений в мире, Резонансные судебные процессы в мире
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Комментарии читателей
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17.09.2020, 16:28
Гость: алекс

Эх иваныч! Слово не воробей вякнешь не подумавши сразу вылетишь!
17.09.2020, 16:09
Гость: шаман

Ничего не может "галерный раб" сделать с провокациями против России со всеми своими "конторами" и "конторками","слюни,сопли""объяснялки"на которые "кладут с прибором",отсюда "навальные",блокирование СП-2,водная блокада Крыма,....(далее не пропустят модераторы).А в то время коррупция,воровство,криминал "пышным цветом "продолжает "дурманить".Всё продолжится дорогие россияне т.к "едро" вновь "жахнуло"по России.
17.09.2020, 15:42
Гость: МакСим

А может арестовать всю польскую прокуратуру вместе с Качинским?
17.09.2020, 15:36
Гость: Шмоленгск

Я тоже за то, чтобы их погост там заровнять.
17.09.2020, 15:24
Гость: алекс

....а я ведь догадывался,как о они не так на посадку заходят...не по нашему!<C>
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