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Тихановская заявила о необходимости срочного международного вмешательства

12:23 18.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о необходимости незамедлительного вмешательства международного сообщества для преодоления кризисной ситуации в Белоруссии, пишет ТАСС.

Об этом она заявила в своем видеообращении, которое транслировалось на экстренных дебатах по Белоруссии в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Тихановская заявила, что ситуация в Белоруссии "требует незамедлительного привлечения международного внимания". "Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались", - сказала она.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что заявления Тихановской "провоцируют много вопросов", так как по сути "призывает силовиков изменить Родине". 

"Она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В ее интерпретации – это прямое приглашение к измене присяге и по большому счету измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление", - заявил Лавров.

 

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 16:36
Гость: Громко зевая

Еще вчера домохозяйка из Минска в своем интервью украинскому изданию «Левый берег "гарантировала" Лукашенко личную безопасность "и даже больше" в том случае, если он "сдаст власть добровольно". Но уже сегодня, на следующий день, как говорится "на голубом глазу", в интервью украинской редакции радио «Голос Америки» заявила, что, мол, "точка невозврата уже пройдена" и, что никаких гарантий она уже не дает. Оказывается достаточно было окрика из-за океана, чтобы кураторы котлетохозяйки сразу же подсунули ей новую бумажку с другим текстом.
18.09.2020, 16:18
Гость: полухохол

Уже писал, "гааги-мааги" и прочие "вмешательства"во внутренние дела любой страны-это агрессия!Понятно,что действительно избранный Народом Президент,не будет его боятся и бегать с автоматом,защищая свою "диссертацию", для дальнейшего сидения в кресле,чиновника ,знающего только два слова:"я считаю" и "дайте денег".Тётка, такая же "оппозиция",как и "навальные" в России.Не верю ,что из граждан Беларусии нет альтернативы "луке",другое дело,что всё под контролем "семейки" и лишатся "сладкой жизни" не хочется.Белорусы должны сами решить о своей дальнейшей жизни,без препонов и карательных мер!
18.09.2020, 16:18
Гость: Иван Иваныч

Это такое ненавязчивое разжигание российско-белорусской вражды? И где бы сейчас была Белоруссия без поддержки России. Её бы прозападные ублюдки рвали на части.
18.09.2020, 16:17
Гость: Оттудова

Баба в разнос пошла. Мужика бы ей... хотя бы временного)).
18.09.2020, 16:09
Гость: Иван Иваныч

"Зовите меня Марина Мнишек", скромно сказала Тихановская.
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