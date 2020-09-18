Тихановская заявила о необходимости срочного международного вмешательства

12:23

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о необходимости незамедлительного вмешательства международного сообщества для преодоления кризисной ситуации в Белоруссии, пишет ТАСС.

Об этом она заявила в своем видеообращении, которое транслировалось на экстренных дебатах по Белоруссии в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Тихановская заявила, что ситуация в Белоруссии "требует незамедлительного привлечения международного внимания". "Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались", - сказала она.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что заявления Тихановской "провоцируют много вопросов", так как по сути "призывает силовиков изменить Родине".

"Она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В ее интерпретации – это прямое приглашение к измене присяге и по большому счету измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление", - заявил Лавров.