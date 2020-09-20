Правоохранители перехватили адресованную Трампу посылку с ядом

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Сотрудники правоохранительных органов США ранее на этой неделе перехватили адресованное президенту страны Дональду Трампу письмо, содержащее рицин - ядовитое вещество, которое получают из касторовых бобов, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Как напоминает телекомпания, вся корреспонденция, поступающая в Белый дом, прежде проходит предварительную проверку вне его пределов. В настоящее время расследованием происшествия занимаются Федеральное бюро расследований (ФБР) и Секретная служба США.

Письмо было послано из Канады, его отправитель пока не задержан.

ФБР подтвердило факт перехвата подозрительного письма.

Рицин является белковым ядом растительного происхождения. Если его проглотить, это может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, привести к отказу органов и смерти. Противоядия от рицина нет.