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Правоохранители перехватили адресованную Трампу посылку с ядом

13:41 20.09.2020
Дональд Трамп © KM.RU, Стоп-кадр видео
Стоп-кадр видео

Сотрудники правоохранительных органов США ранее на этой неделе перехватили адресованное президенту страны Дональду Трампу письмо, содержащее рицин - ядовитое вещество, которое получают из касторовых бобов, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Как напоминает телекомпания, вся корреспонденция, поступающая в Белый дом, прежде проходит предварительную проверку вне его пределов. В настоящее время расследованием происшествия занимаются Федеральное бюро расследований (ФБР) и Секретная служба США.

Письмо было послано из Канады, его отправитель пока не задержан.

ФБР подтвердило факт перехвата подозрительного письма. 

Рицин является белковым ядом растительного происхождения. Если его проглотить, это может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, привести к отказу органов и смерти. Противоядия от рицина нет.

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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20.09.2020, 19:21
Гость: stalker

Яд то в конверте наверное тоже "Новичок".
20.09.2020, 19:17
Гость: Владимир

Замечание для Александра из Берлина - пенсионера.
Здесь люди искренне выражают свои мысли, а вы злоупотребляете - регулярно помещаете пошленькие комменты для своей выгоды. Для своей непочетной работы может найдете другое место?
20.09.2020, 15:31
Гость: Пилот

Президент Штатов сам заказал яд, чтобы травить демократов и соперника по президенской гонке, а его изъяли.
20.09.2020, 15:14
Гость: Что-то

демократы либерастного пошиба не только навалившего решили завалить, но и трампелину.
20.09.2020, 15:02
Гость: Да, наиболее вероятно НОВИЧОК

Но кто знает, а то может оказаться, что это ПОЛОНИЙ 210.
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Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей, ботов
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